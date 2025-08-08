Les forces armées yéménites ont annoncé vendredi que « leurs forces aériennes ont mené trois opérations militaires de haute qualité contre trois cibles de l’occupation israélienne, à l’aide de trois drones. Elles ont visé l’aéroport de Lod (Ben Gorion), dans la région de Jaffa, et deux cibles vitales dans les régions de Beersheba et d’Ashkelon, en Palestine occupée ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé dans un communiqué que « ces trois opérations ont atteint leurs objectifs », soulignant « qu’elles s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et une réponse aux crimes de génocide et de famine ».

Le communiqué s’est adressé au peuple de la nation arabe et islamique : « Si vous ne vous tenez pas aujourd’hui aux côtés de vos frères en Palestine qui souffrent de la famine, quand le ferez-vous ? »

Il a ajouté : « Nous sommes confrontés à un crime de génocide que l’histoire n’oubliera certainement pas, et l’histoire n’oubliera certainement pas les positions des lâches et des conspirateurs qui ont perpétré ce crime de génocide à Gaza ».

Dans leur communiqué, les forces armées yéménites ont réitéré leurs avertissements à toutes les entreprises opérant dans les ports palestiniens occupés : leurs navires seront ciblés, quelle que soit leur destination.

Le communiqué a conclu : « Les entreprises opérant dans les ports palestiniens occupés doivent immédiatement cesser toute activité avec eux afin de préserver la sécurité de leurs navires et de leurs équipages ».

Source: Médias