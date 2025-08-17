Les familles de prisonniers israéliens détenus par la résistance dans la bande de Gaza ont organisé une grève dimanche matin. Les colons ont participé à des manifestations massives contre le gouvernement, exigeant le retour des prisonniers et la fin de la guerre.

« Plus de 300 localités des territoires palestiniens occupés seront le théâtre de manifestations, tandis que la police israélienne déploie des milliers d’agents dans les rues », selon le journal Maariv.

Des dizaines de colons se sont rassemblés devant les domiciles de ministres du gouvernement le jour de la grève, dont la ministre du Renseignement, Gila Gamliel, et le ministre du Néguev et de la Galilée, Yitzhak Vasrolov, selon Haaretz.

Kan TV a également rapporté que « des centaines de colons participant à la manifestation ont bloqué l’autoroute Ayalon nord, près de Tel-Aviv, exigeant que le gouvernement n’autorise pas le sacrifice des prisonniers ».

Les manifestants ont été expulsés de force de la route 16 reliant Jérusalem occupée à Tel-Aviv.

Pendant ce temps, le membre de la Knesset Gadi Eisenkot a appelé tous les Israéliens à se tenir aux côtés des familles des prisonniers, déclarant : « Le temps est venu pour Netanyahu et la poursuite de la guerre », selon la chaîne 7.

Source: Médias