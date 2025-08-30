Le département des relations publiques du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé, ce samedi 30 août, l’arrestation de 8 agents du Mossad israélien dans la province du Khorasan, a rapporté l’agence de presse IRIB.

Le CGRI a expliqué dans un communiqué que « les individus arrêtés avaient reçu une formation via le cyberespace auprès d’agents du Mossad et que, pendant la guerre de 12 jours, ils avaient transmis à l’agence israélienne les coordonnées de sites vitaux et sensibles ainsi que des informations relatives à des personnalités militaires de premier plan ».

Le communiqué a également révélé que « ces individus planifiaient de mener des attentats contre des responsables civils et militaires, et d’attaquer des centres importants dans la ville de Machhad ».

Et de poursuivre : « des quantités de matières premières pour la fabrication d’obus, de bombes, d’explosifs et d’engins explosifs improvisés ont été saisies auprès des détenus ».

Cet incident n’est pas le premier du genre ce mois-ci. Le 9 août, la justice iranienne a annoncé que le ministère du Renseignement avait arrêté 20 espions du Mossad à Téhéran et dans plusieurs autres provinces. Elle a alors souligné qu’elle « ne fera preuve d’aucune clémence envers les espions et les agents à la solde de l’entité sioniste » et qu’elle prononcera des peines fermes à leur encontre « afin de servir d’exemple à tous ».