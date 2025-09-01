Quatre soldats israéliens blessés dimanche dans des affrontements violents dans la bande de Gaza, dont un grièvement . (Médias israéliens) – Site de la chaîne AlManar-Liban
lundi , septembre 1 2025
Le fiasco de l’opération Chariots de Gédéon et les plans pour Gaza-ville
Des médias expliquent pourquoi l’élimination des dirigeants yéménites n’impactera pas les capacités militaires de Sanaa
Un journaliste israélien avertit : le monde entier est contre nous. De jeunes américains rejettent un règlement incluant la reconnaissance d’Israël
Quatre soldats israéliens blessés dimanche dans des affrontements violents dans la bande de Gaza, dont un grièvement . (Médias israéliens)
Channel 12 israélienne : Un document secret confirme l’échec de l’opération Chariots de Gédéon.
Sondage : 60 % des jeunes Américains préfèrent le Hamas à Israël (Université de Harvard en coopération avec la Fondation Harris)
Gaza : Une nouvelle souche d’un virus aux symptômes similaires au COVID-19 se propage parmi la population, notamment les enfants, mais il est plus mortel en raison de la malnutrition et de la famine.
Axios : Israël prévoit d’annexer jusqu’à 60 % de la Cisjordanie
Israël déplace les réunions du gouvernement dans un lieu secret après l’assassinat des membres du gouvernement de Sanaa (Médias israéliens)
Associated Press : Israël va bientôt ralentir ou arrêter son aide au nord de Gaza.
Depuis 6 heures
31 août 2025
Commentaires
