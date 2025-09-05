Le président chinois Xi Jinping a affirmé au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, lors de leur rencontre à Pékin jeudi, que « son pays œuvrerait pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne ».

Xi Jinping a également exprimé à Kim « la volonté de Pékin de renforcer la communication stratégique avec Pyongyang ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée que « la rencontre entre les deux dirigeants était destinée à aborder les relations bilatérales et les questions d’intérêt commun », notant « sa grande importance ».

Guo Jiakun a indiqué : « La Chine est disposée à renforcer ses relations stratégiques, à élever le niveau de coopération avec la Corée du Nord, à intensifier les échanges d’expériences en matière de gouvernance, à soutenir les causes socialistes pertinentes et à préserver les relations de coopération amicales traditionnelles entre la Chine et la Corée du Nord ».

Ces entretiens font suite à un défilé militaire à Pékin mercredi, auquel ont assisté le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine, tous deux vus marchant et discutant avec le président chinois lors de cet événement majeur.

