Le membre du Bureau politique du Hamas Souheil al-Hindi a rendu compte de plusieurs martyrs dans l’attaque israélienne à Doha: à leur tête, Jihad Loubod , le directeur du bureau du dirigeant Khalil al-Hayya. https://french.almanar.com.lb/3391335 – Site de la chaîne AlManar-Liban
Le membre du Bureau politique du Hamas Souheil al-Hindi a rendu compte de plusieurs martyrs dans l’attaque israélienne à Doha: à leur tête, Jihad Loubod , le directeur du bureau du dirigeant Khalil al-Hayya. https://french.almanar.com.lb/3391335