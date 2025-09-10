Le Financial Times a rapporté que « l’Ukraine risque de manquer d’armes de défense aérienne après que le Département américain de la Guerre a révisé l’aide militaire, ralentissant les livraisons alors que Moscou intensifie ses attaques aériennes », selon des responsables occidentaux et ukrainiens.

La pression sur les approvisionnements s’est accentuée

La pression sur les approvisionnements s’est accentuée après des mois de livraisons irrégulières et inférieures aux prévisions, depuis la publication d’une directive du Pentagone en juin.

Des responsables et des analystes ont averti que « les unités de défense aérienne ukrainiennes seront confrontées à des pénuries si Moscou continue d’intensifier, voire de maintenir, ses attaques de missiles et de drones ».

« Ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons à court de munitions », a déclaré au journal une source proche des livraisons d’armes américaines à l’Ukraine.

Ce ralentissement est particulièrement inquiétant car d’autres missiles achetés directement auprès des fabricants dans le cadre d’un programme distinct, l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, sont produits par lots, ce qui crée des décalages entre les livraisons.

Avertissement concernant le ralentissement des livraisons de munitions

Les pays de l’Union européenne ont récemment convenu d’envoyer des systèmes de défense aérienne et des munitions provenant de leurs propres stocks et d’en acheter d’autres aux États-Unis pour les fournir à l’Ukraine. Cependant, seules des livraisons partielles ont été délivrées jusqu’à présent.

Si l’Ukraine se méfie depuis longtemps de ses approvisionnements en matière de défense aérienne, y compris sous l’administration de Joe Biden, l’intensification des attaques russes a accentué ses inquiétudes.

Le ralentissement des livraisons d’armes américaines fait suite à une note écrite début juin par Elbridge Colby, haut responsable politique du Pentagone, au secrétaire à la Guerre Pete Hegseth.

Colby, qui a déclaré vouloir recentrer l’armée américaine sur la lutte contre la menace croissante de la montée en puissance de la Chine, a fait valoir que les demandes d’armes américaines de l’Ukraine pourraient épuiser davantage les stocks en baisse du Pentagone.

Trump fait pression pour « mettre fin aux massacres »

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré : « Les informations selon lesquelles nous privons Kiev de munitions de défense aérienne vitales sont totalement fausses, et le Département américain de la Guerre travaille avec la plus grande prudence pour répondre aux besoins de l’Ukraine, notamment en matière de défense aérienne ».

Il a souligné que le président Donald Trump souhaite « mettre fin aux massacres ». Il a ordonné aux États-Unis de « vendre des armes aux alliés de l’OTAN pour remplacer celles que les pays européens envoient à l’Ukraine ».

Il a ajouté : « Mais les pays européens doivent également assumer leurs responsabilités, notamment en cessant leurs achats de pétrole russe et en exerçant une pression économique sur les pays qui financent la guerre ».

Selon de hauts responsables américains et ukrainiens, « le Pentagone a interrompu, puis ralenti, les livraisons de missiles intercepteurs Patriot PAC-3, de dizaines de systèmes de tir portatif Stinger, d’obus d’artillerie à guidage de précision et de plus de 100 missiles Hellfire et AIM lancés par les systèmes de défense aérienne NASAMS et les avions de chasse F-16, suite à un examen de l’état de préparation de dix systèmes clés ».

Kiev a consommé une quantité importante de munitions depuis l’été

Des responsables ukrainiens ont déclaré que « les forces de Kiev ont épuisé une quantité importante de munitions depuis l’été pour contrer d’intenses frappes aériennes visant des infrastructures militaires et civiles ».

« Le rythme des attaques de drones russes a fortement augmenté cette année, atteignant en moyenne plus de 5 200 lancements par mois durant l’été, une tendance qui devrait se poursuivre », selon des responsables et des analystes ukrainiens.

Source: Médias