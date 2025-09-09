Les médias israéliens ont rapporté que « 6 colons ont été tués et plus de 14 autres blessés lors d’une fusillade au carrefour de Ramot à Jérusalem occupée, dont six sont dans un état critique.

Les médias ont rapporté que « les auteurs sont montés à bord du bus au carrefour de Ramot et ont ouvert le feu sur les passagers », qualifiant « l’incident de très cruel et de jour noir pour Israël ».

Ils ont noté que « les auteurs de l’attaque de Ramot ont profité d’un embouteillage s’étendant sur des centaines de mètres pour ouvrir le feu à l’intérieur du bus arrêté ».

Ils ont indiqué « qu’ils étaient en possession d’un fusil Carlo de fabrication locale et d’un pistolet ».

Selon la police israélienne, les deux auteurs de la fusillade ont été tués. Les points de passage menant à Jérusalem occupée ont été fermés et l’état d’alerte a été décrété dans plusieurs zones par crainte d’une attaque similaire à celle de Jérusalem occupée.

La police israélienne a également examiné un objet suspect laissé sur les lieux de l’attaque.

Les médias israéliens ont cité des témoins oculaires affirmant que « l’un des auteurs s’était déguisé en agent de la circulation, était monté à bord d’un bus et avait ouvert le feu à bout portant ».

Le carrefour de Ramot, au nord-ouest de Jérusalem occupée, est un carrefour majeur et vital pour les entrées et sorties de la colonie, peuplée de Juifs ultra-orthodoxes et construite sur les terres de villages palestiniens tels que Beit Iksa.

Hamas : Intensification de la confrontation avec l’occupation et ses colons

Lundi, les factions de la résistance palestinienne ont salué la fusillade au carrefour de Ramot, à Jérusalem occupée, qui a tué six colons et en a blessé plus de 14 autres, dont six dans un état critique.

Le Hamas a salué l’opération de qualité menée par deux résistants palestiniens au carrefour de Ramot, à Jérusalem occupée.

Le mouvement a déclaré que cette opération est « un message clair : les plans de l’occupation à Gaza et la profanation de la mosquée Al-Aqsa ne resteront pas impunis », soulignant qu’il s’agit d’une « réponse naturelle à la guerre d’extermination en menée contre notre peuple ».

Le Hamas a affirmé que « l’opération héroïque au cœur d’alQods porte un coup dur aux forces de sécurité israéliennes et reflète la détermination de notre jeunesse révolutionnaire à poursuivre la résistance jusqu’à la libération ».

Il a ajouté que « les projets et les illusions de l’occupation visant à détruire la résistance ou à déplacer notre peuple échoueront face à la détermination des Palestiniens », appelant le peuple palestinien de Cisjordanie à « intensifier la confrontation avec l’occupation et les colons en soutien à Gaza, à alQods et aux lieux saints ».

Jihad islamique : L’opération est une réponse naturelle aux politiques criminelles

De son côté, le mouvement du Jihad islamique palestinien a affirmé que cette opération constitue « une réponse naturelle à l’escalade des politiques criminelles de l’entité sioniste, aux déplacements et aux destructions systématiques à Gaza, en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens occupés en 1948, ainsi qu’aux pratiques répressives et à la politique de famine de l’occupation dans les prisons ».

Le mouvement a salué les auteurs de l’opération, « leur héroïsme et leur courage », appelant « le peuple palestinien, partout dans le monde, à « intensifier sa lutte contre les crimes de l’occupation, dans un contexte de silence et d’inaction arabes et internationaux ».

Dans le même contexte, les Brigades al-Qods, branche militaire du Mouvement du Jihad islamique palestinien, a déclaré que « cette opération constitue une réponse naturelle et légitime aux crimes incessants de l’ennemi israélien contre le peuple palestinien en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem occupée ».

Mouvement des Moudjahidines : L’opération porte un coup dur aux services de sécurité de l’ennemi israélien

Le Mouvement des Moudjahidines palestiniens a déclaré que « l’opération est un message de soutien du peuple libre de Palestine en réponse à l’agression sioniste contre Jérusalem occupée et la Cisjordanie, ainsi qu’au génocide qui se poursuit dans la bande de Gaza ».

Dans un communiqué, le mouvement a rendu hommage aux deux martyrs responsables de l’opération, soulignant que « notre peuple ne se soumettra pas à la machine d’oppression sioniste et poursuivra sa résistance jusqu’à la libération ».

Le communiqué a ajouté que cette opération représente « un coup dur porté aux services de sécurité de l’ennemi et reflète l’escalade de la résistance en Palestine », appelant les résistants à « intensifier leurs frappes qualitatives contre l’occupation et ses bandes de colons ».

Front populaire : L’opération est l’expression de la volonté inébranlable de la résistance

Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a salué la qualité de l’opération menée à Jérusalem occupée, la considérant comme « une réponse naturelle aux crimes de l’occupation contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie ».

Dans un communiqué, il a noté : « Cette opération est l’expression de la volonté inébranlable de la résistance et porte un coup puissant au cœur des zones fortifiées ».

Il a également salué « les auteurs héroïques de l’opération, qui ont prouvé que la terre leur appartient et que l’occupation paiera le prix de ses crimes ».

Il a souligné que « le sang des martyrs et la ténacité du peuple ouvrent la voie au retour et à la liberté, et que l’occupation ne se reposera pas sur nos terres ».

De leur côté, les Brigades Abou Ali Moustafa, branche militaire du Front populaire, ont salué l’opération héroïque menée à Jérusalem occupée, « qui a ciblé les machines à tuer et les criminels au carrefour de Ramot ».

Comités de résistance : L’opération a démontré la capacité des résistants à pénétrer profondément dans l’entité.

De leur côté, les Comités de résistance en Palestine ont salué l’opération, la qualifiant « d’héroïque et la considérant comme une réponse légitime à la guerre d’extermination et aux plans de déplacement et d’annexion à Gaza et en Cisjordanie ».

Ils ont souligné que « l’opération a révélé l’échec de l’appareil sécuritaire sioniste et démontré la capacité des résistants à pénétrer profondément dans l’entité malgré les mesures de sécurité repressives de l’occupation ».

Ils ont expliqué que « le message est clair pour la communauté sioniste : Netanyahu et sa bande les mènent à la destruction, alors que les massacres contre notre peuple se poursuivent ».

Ils ont également appelé à « l’intensification de la résistance à Jérusalem occupée, en Cisjordanie et dans les territoires occupés en 1948 afin de mettre le feu aux pieds des usurpateurs ».

Al-Ahrar : La flamme de la résistance brûle et ne s’éteindra pas

Le Mouvement Al-Ahrar a également salué l’opération héroïque menée au carrefour de Ramot, au nord de Jérusalem occupée, soulignant « qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une réponse naturelle et légitime aux crimes de guerre et au génocide ».

Il a déclaré que « l’idée et la vitalité de ces opérations confirment que « la flamme de la résistance brûle et ne s’éteindra pas, quels que soient les efforts déployés par l’occupation et son appareil sécuritaire pour l’éteindre, car le choix de la résistance est devenu un mode de vie pour notre peuple ».

Hezbollah : L’opération Ramot, une réponse naturelle aux crimes de l’occupation et une confirmation de l’option de la résistance

L’ancien député Hassan Hoballah, chargé des relations palestiniennes au sein du Hezbollah, a affirmé que « l’opération héroïque menée ce matin au carrefour de Ramot, à Jérusalem occupée, constitue une réponse naturelle aux crimes commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem occupée ».

M. Hoballah a expliqué que « les résistants héroïques qui ont mené cette opération ont incarné, par leur courage et leur bravoure, l’authenticité du peuple palestinien et sa détermination à poursuivre la résistance face à la machine à tuer et à la criminalité sionistes ».

M. Hoballah a également estimé que « cette opération s’inscrit dans le contexte de la lutte contre le génocide , le déplacement forcé et la famine menée par l’occupation contre les Palestiniens ». Il a souligné que « le fusil de la résistance restera la seule option face à l’agression et que l’esprit de résistance, profondément ancré dans la conscience du peuple palestinien, ne peut être ni supprimé ni étouffé ».

M. Hoballah a salué l’âme des auteurs de l’opération, soulignant « qu’aucun des crimes de l’occupation n’affaiblira la détermination des Palestiniens, mais les poussera plutôt à commettre davantage d’attaques qui porteront atteinte à la sécurité de l’entité fragile, et que toutes ses mesures s’avéreront inefficaces pour briser la volonté de confrontation et de résistance ».

