Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad mardi. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les développements régionaux, en présence de hauts responsables saoudiens, dont le ministre de la Défense Khaled ben Salmane.

Plus tôt dans la journée, la télévision iranienne a rapporté que « Larijani s’est rendu à Riyad pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le ministre de la Défense Khalid ben Salmane ».

Selon l’agence de presse iranienne (IRNA), Larijani est accompagné lors de cette visite de son adjoint, Ali Bagheri Kani, et du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Ali Bek.

Des sources bien informées ont informé la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen il y a quelques jours de l’intention de Larijani de se rendre prochainement en Arabie saoudite.

Cette visite fait suite à l’appel de Larijani, publié sur la plateforme X le 13 septembre, à la création d’une « salle d’opérations conjointe » entre les pays islamiques pour faire face à la « folie de l’entité israélienne », soulignant que « cette seule mesure suffirait à susciter l’inquiétude des puissances qui la soutiennent ».

Le mois dernier, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a effectué une tournée régionale incluant le Liban et l’Irak, où il a signé un protocole d’accord de sécurité à Bagdad et rencontré de hauts responsables libanais à Beyrouth.

Source: Médias