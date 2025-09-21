Près de 900 mille Gazaouis refusent de quitter Gaza-ville et son nord, a assuré le bureau médiatique du gouvernement de Gaza où l’armée d’occupation qui mène depuis plusieurs semaines des bombardements aériens et d’artillerie meurtriers contre ses quartiers, a lancé son offensive terrestre Chariots de Gédéon II.

Cette armée impose en même temps le déplacement forcé qui a fait partir plus de 270 mille personnes, indique ce bureau l’accusant de mener « une politique de déplacement systématique ».

Il a mis en garde que l’occupation envisage d’établir des « camps de concentration » dans cette ville.

107 martyrs

Depuis l’aube de ce samedi, 107 personnes selon Quds News sont tombées en martyrs dans les bombardements et raids israéliens dont 90 à Gaza-ville.

Le médecin Achraf Mohamad Abou Mohsen, son épouse et ses enfants font partie des martyrs.

14 personnes ont été tuées et d’autres sont portées disparues à l’issue d’un bombardement sur ma maison de la famille Daghmach dans le quartier al-Sabra à Gaza-ville.

Ce qui porte le bilan des martyrs depuis le 7 octobre 2023 à 65.208 et celui des blessés à 166.271.

2.000 martyrs à al-Mawasi

Sommés de se rendre à al-Mawasi, entre Rafah et Khan Younes au sud de l’enclave, plus d’un million sont désormais entassés sur une superficie de 12% de l’enclave.

Depuis qu’elle a été déclarée comme « zone humanitaire » par l’occupation, cette région a fait l’objet de 110 raids aériens et bombardements d’artillerie qui ont tué plus de 2.000 Palestiniens.

Comme Ron Arad

Sur leur plateforme Telegram, les Brigades al-Qassam du Hamas ont diffusé ce samedi une photo d’adieu des captifs israéliens qu’elles détiennent encore.

Elle comporte les portraits des 46 captifs israéliens morts ou vivants, avec en premier le portrait de Ron Arad, le pilote israélien dont l’avion s’est écrasé lors d’un raid israélien sur le sud du Liban, le 16 novembre 1986 et qui n’a plus jamais été retrouvé.

Les photos des captifs qui y figurent sont également marqué par le nom de Ron Arad insinuant qu’ils auraient un sort similaire, ainsi que d’un numéro de série spécifique à chacun.

Il y a deux jours, le Hamas avait averti que le déclenchement de l’opération criminelle et son extension veut dire qu’aucun captif ne serait récupéré, ni les morts ni les vivants, et leur sort serait comme celui de Ron Arad.

Au lendemain de l’offensive terrestre à Gaza-ville, il a imputé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « le criminel de guerre » l’entière responsabilité de la vie de ces captifs.

Une manifestation a eu lieu ce samedi soir près de la maison de Netanyahu dans la ville sainte d’al-Qods occupée pour réclamer la fin de la guerre et un accord d’échange des prisonniers.

Des manifestants ont par ailleurs pris d’assaut un évènement organisé par le Likoud, le parti de Netanyahu et des escarmouches ont eu lieu avec la police israélienne.

120 véhicules piégés

Ce samedi, le Hamas a condamné le recours par l’armée israélienne a des véhicules piégés qu’elle fait exploser dans les quartiers de Gaza-ville réclamant une action internationale, arabe et islamique.

Le mouvement a révélé que les organisations des droits de l’homme et de l’humanitaire ont documenté l’explosion d’environ 120 véhicules bourrés de centaines de tonnes d’explosifs dans les quartiers de Gaza-ville en une semaine, déplorant « une scène criminelle sans précédent dans l’histoire humaine ».

Le Hamas a ajouté que le monde est témoin de crimes horribles aujourd’hui, commis par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est accusé pour la Cour pénale internationale, et comprend la poursuite de la destruction de Gaza-ville et le déplacement de ses habitants sur fond de massacres et de bombardements, en utilisant divers moyens de meurtre et de génocide.

Le mouvement a appelé « la communauté internationale, les pays arabes et islamiques et les institutions internationales à agir immédiatement pour arrêter ces crimes, et à prendre des mesures pratiques pour dissuader les chefs d’occupation et les tenir responsables de ce qu’ils ont commis contre le peuple palestinien et le droit de l’humanité. »

Situation sur le terrain

Les forces d’occupation israéliennes poursuivent leur opération militaire à grande échelle dans la ville de Gaza, les quartiers de Zeitoun et de Sabra, dans la partie sud de la ville qui subissent une série de frappes aériennes violentes et de bombardements d’artillerie continus depuis le début de l’opération.

Selon Quds news, Les zones Est de Gaza sont soumises à des bombardements d’artillerie et à des tirs directs de drones israéliens, ciblant les civils qui reviennent vérifier l’état de leurs maisons.

Au nord de la ville, les forces d’occupation ont étendu leurs opérations militaires au quartier d’al-Touffah, aux secteurs est et à la zone d’al-Zarqa à Jabalia al-Balad, atteignant Jabalia al-Nazla et le rond-point d’al-Jala’.

Des véhicules militaires israéliens sont également stationnés au nord-ouest de Gaza, notamment dans le quartier d’al-Soudaniya et à la station d’al-Khazindar, où ces zones sont le théâtre de raids violents et continus tout au long de la journée.

Les bombardements d’artillerie ont également visé des zones résidentielles dans le quartier de Nasr, dans l’ouest de la ville de Gaza, tandis que les drones continuent de tirer sur les mouvements des civils.

Source: Divers