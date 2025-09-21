La Royaume-Uni va reconnaître dimanche l’Etat de Palestine, malgré de fortes pressions des Etats-Unis, selon les médias britanniques. – Site de la chaîne AlManar-Liban
dimanche , septembre 21 2025
Le monde ne doit pas être « intimidé » par Israël, plaide le chef de l’ONU
Génocide à Gaza : des artistes occidentaux boycottent Israël. Manifestations en Hollande, Italie, France, Autriche, Allemagne, Grèce, Pologne, Suède…
Sud-Liban : un martyr samedi dans une frappe israélienne sur un véhicule sur la route d’Al-Khardali à Marj’ayoun. (Ministère de la Santé)
La Royaume-Uni va reconnaître dimanche l’Etat de Palestine, malgré de fortes pressions des Etats-Unis, selon les médias britanniques.
Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien avertit que Téhéran suspendra sa coopération avec l’AIEA si les sanctions de l’ONU sont réimposées, un jour après que le Conseil de sécurité a approuvé cette décision.
Trump menace l’Afghanistan : soit la base Begram revient aux Américains soit de mauvaises choses vont se passer
« Camps de concentration » à Gaza-ville. 107 martyrs. 900 mille Gazaouis refusent de partir. Les Qassam publient la photo des captifs « Comme Ron Arad ».
Rendre les Palestiniens stériles… un autre malheur qu’Israël inflige dans son génocide
Gaza: 40 martyrs, depuis ce matin, suite aux bombardements israéliens
Haaretz : Netanyahu ordonne à l’armée israélienne d’« éradiquer Gaza ». Plus de 230 000 martyrs et blessés
Depuis 7 heures
21 septembre 2025
Commentaires
Le monde ne doit pas être « intimidé » par Israël, plaide le chef de l’ONU
Sud-Liban : un martyr samedi dans une frappe israélienne sur un véhicule sur la route d’Al-Khardali à Marj’ayoun. (Ministère de la Santé)
Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien avertit que Téhéran suspendra sa coopération avec l’AIEA si les sanctions de l’ONU sont réimposées, un jour après que le Conseil de sécurité a approuvé cette décision.
