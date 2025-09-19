Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé, ce vendredi 19 septembre, que la région tout entière traverse un tournant politique historique et dangereux.

Son discours intervient lors d’une cérémonie à l’occasion du 1er anniversaire du martyre du haut commandant de la Force Redwan au sein de la Résistance Ibrahim Akil (alias Hajj Abdel Qader), 17 de ses compagnons ainsi que des dizaines de civils.

50 civils, dont des dizaines d’enfants et de femmes, étaient tombés en martyre suite à la frappe israélienne ayant visé un bâtiment résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth, le 20 septembre 2024.

Cheikh Qassem a ajouté que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait clairement exprimé sa volonté de créer le « Grand Israël », de modifier la carte du Moyen-Orient, de mettre fin à la Résistance dans toute la région, d’anéantir le Hamas, d’expulser le peuple palestinien de Gaza, dans un premier temps, et d’occuper la Cisjordanie.

Il a en outre déclaré que l’agression israélienne contre le Qatar devait servir de message au Qatar et à tous les autres pays, soulignant que ce qui s’est passé avant cette frappe est différent de ce qui se passera après.

Le numéro un du Hezbollah a par ailleurs appelé l’Arabie saoudite à ouvrir une nouvelle page avec la Résistance et de geler les conflits passés, du moins pendant cette période exceptionnelle, afin d’affronter et de freiner « Israël ».

Voici les principaux points de son discours :

Les martyrs de la force Redwan sont des martyrs sur la voie de la libération d’AlQods, la libération de la patrie, et sont des martyrs de la dignité, de la fierté et de l’honneur.

Le 20 septembre 2024, l’ennemi israélien a mené une frappe contre la salle de réunion des dirigeants de la Force Redwan qui se tenait dans le bâtiment Al-Arz dans la banlieue sud. 18 dirigeants de cette force et une cinquantaine de civils, dont des femmes et des enfants, étaient tombés en martyre. Quatre d’entre eux sont toujours portés disparus.

Tous ces martyrs sont tombés aux côtés de Hajj Abdel Qader sur la voie de la vérité, de la résistance et de la libération.

Qui est Ibrahim Akil?

Le martyr Ibrahim Akil s’est distingué par deux caractéristiques fondamentales qui lui ont permis d’atteindre cette haute position, celle d’un leader qui mène au martyre.

La première caractéristique fondamentale qui a distingué le martyr Hajj Ibrahim Akil était sa foi en Dieu Tout-Puissant et en l’islam.

Le martyr Ibrahim Akil a été influencé par la pensée du martyr Sayed Mohammad Baqer al-Sadr, le mouvement de l’imam Sayed Moussa al-Sadr, la révolution de l’imam Khomeini et le leadership de l’imam Khamenei.

Le martyr Abdel Qader était profondément fidèle au leadership du maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah.

Le martyr Ibrahim Akil a participé à la Résistance contre l’invasion israélienne du Liban en 1982 et a été responsable de la formation centrale au sein du Hezbollah au début des années 1990.

Il a également assumé le poste de chef d’état-major et a été responsable de l’unité opérationnelle de Jabal Amel de 1997 jusqu’après la libération en 2000.

Le martyr Haj Abdel Qader a participé à la bataille d’Ansariya et a été l’un des hauts commandants lors de la guerre israélienne contre le Liban en juillet 2006.

Il a également combattu (contre Daech) en Syrie à Qousseir et Qalamoun, et depuis 2008, il était l’assistant jihadiste du secrétaire général du Hezbollah.

Le pic de criminalité

Israël a atteint le pic de criminalité, de brutalité et de mépris des normes humanitaires, juridiques, internationales et des droits humains, avec le soutien total et sans faille de l’administration américaine.

Israël n’est pas devenu expansionniste aujourd’hui, mais l’a été depuis le début. Cependant, il lui fallait du temps et des conditions propices.

La guerre douce, les sanctions et les accords d’Abraham n’ont pas permis d’obtenir les résultats rapides escomptés par l’Amérique. Le génocide était donc leur solution.

L’agression contre le Qatar un message à toute la région

‘Israël’ a bombardé le Qatar, alors même qu’il abrite la plus grande base américaine.

Il est vrai qu’Israël a ciblé la direction du Hamas au Qatar, mais il a également attaqué le Qatar pour envoyer un message à tous les pays de la région.

Nous estimons que l’après-attaque de l’entité ennemie contre l’État du Qatar sera différent de ce qui l’a précédé.

Après l’attaque contre le Qatar, les cibles sont désormais la Résistance, les régimes, les peuples et tous les obstacles géographiques et politiques au Grand Israël. La Palestine, le Liban, la Jordanie, l’Égypte, la Syrie, l’Irak, l’Arabie saoudite, le Yémen et l’Iran sont désormais visés.

Renverser l’équation

Tous les régimes, tous les peuples et tous les mouvements de résistance doivent faire face à la menace israélienne en s’unissant contre cet ennemi commun.

Nous devons renverser l’équation pour qu’Israël devienne le danger et non pas la Résistance.

Si nous ne considérons pas Israël comme l’ennemi principal et fondamental, une entité à affronter, personne ne pourra réussir dans notre région.

Ryad appelé à ouvrir une nouvelle page avec la Résistance

J’appelle le Royaume d’Arabie saoudite à ouvrir une nouvelle page avec la Résistance, sur la base des principes suivants : un dialogue qui aborde les problèmes, réponde aux préoccupations et défend les intérêts.

J’appelle à un dialogue fondé sur le constat qu’Israël est l’ennemi, et non la Résistance. Un dialogue qui gèle les désaccords passés.

Nous vous assurons que l’arme de la résistance est dirigée contre l’ennemi israélien, et non contre le Liban, l’Arabie saoudite ou tout autre lieu ou entité dans le monde.

Faire pression sur la Résistance est un gain net pour Israël, et toute absence de la Résistance signifie que le tour viendra à d’autres pays.

La Résistance en Palestine fait partie de cette Résistance, considérée comme une barrière imprenable contre l’expansion israélienne.

Soyons unis pour expulser Israël et reconstruire le Liban

J’appelle également tous les Libanais, même ceux avec qui notre rivalité a atteint un point proche de l’hostilité, à s’abstenir de fournir des services à Israël.

Nous construisons ensemble au sein du gouvernement et du Parlement, et nous appelons donc à ce que cette voie soit soutenue par des accords qui nous aideront à mener à bien cette phase et non à servir Israël.

Lorsque les USA déclarent ouvertement œuvrer pour le bien d’Israël, comment pouvons-nous faire confiance à une proposition américaine ? Comment pouvons-nous accepter de faire des concessions ?

La Résistance persistera en dépit d’Israël et des USA grâce à ses des dirigeants martyrs, y compris le maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah, Sayed Safieddine, Haj Abdel Qader et autres.

Cette résistance doit rester forte. Si Israël veut y mettre fin, sachez que c’est lui qui disparaitra plus tard, si Dieu le veut, grâce à la ténacité de ces résistants.

Les USA ne fournissent à l’armée libanaise que les armes dont elle a besoin pour gérer la situation intérieure.

L’armée libanaise ne sera pas autorisée à acquérir d’armes susceptibles d’affronter l’entité israélienne, ses forces aériennes ou son armée.

Soyons unis pour expulser Israël et reconstruire le Liban. Nous organiserons des élections législatives dans les délais impartis et le gouvernement donnera la priorité à la reconstruction. Nous accélérerons les réformes financières et économiques, lutterons contre la corruption et engagerons un dialogue constructif pour une stratégie de sécurité nationale.

Nous proposons le dialogue et la compréhension en position de force. Et vous le savez.

Notre scène brille de la lumière des sacrifices, après les immenses sacrifices du Maître des Martyrs de la Nation, des dirigeants martyrs, des moudjahidines martyrs et de nos chères familles. Notre ferme conviction est de résister à l’occupant israélien pour l’expulser et libérer notre terre. Nous n’accepterons rien de moins.

Nous sommes prêts aux plus grands sacrifices pour rester honorables.

Vous pouvez voir de vos propres yeux les partisans de la Résistance s’accrocher aux armes de la résistance, car ils en ont vu les fruits : libération, dissuasion et présence.

Les partisans de la Résistance n’acceptent plus rien de moins que l’honneur.

Comment abandonner nos armes alors que le génocide se poursuit à Gaza sous couverture américaine ? Comment abandonner nos armes alors que nous devons libérer notre terre ?

Jeudi, 5 villages libanais ont été bombardés en toute impunité, sous les yeux du monde. Le gouvernement libanais est invité à assumer sa responsabilité de faire face aux agressions israéliennes.

La position des trois présidents concernant la récente agression contre le sud est bonne et exige un suivi et une insistance quotidiens.

Nous ne serons pas esclaves, car Dieu nous a créés libres

En tant que Résistance, nous sommes prêts à accomplir notre devoir aux côtés de l’armée libanaise dans toute décision qu’elle prendra pour affronter ‘Israël’.

L’injustice finira par tomber, même si cela prend du temps, et que chacun sache que nous ne serons pas esclaves, car Dieu nous a créés libres.