Le membre du bureau politique du groupe de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad al-Farah, a réagi aux menaces du ministre israélien de la guerre, Israel Katz, contre Sanaa.

Il a écrit sur la plateforme X: « Quiconque envisage de hisser son drapeau à Sanaa doit d’abord rouvrir le port d’Eilat, actuellement en arrêt, et hisser à nouveau son drapeau sur ses navires, qui se cachent derrière les drapeaux d’autres pays par crainte de nos opérations navales.»

S’adressant à Katz, il a ajouté : « Vous parlez d’occuper Sanaa, mais vous êtes incapables de récupérer le navire israélien Galaxy.»

Vendredi 19 septembre, Katz a menacé de cibler Sayed Abdel-Malek al-Houthi, chef d’Ansarullah et de hisser le drapeau israélien à Sanaa, preuve supplémentaire de l’ampleur des pertes et de l’usure subies par l’occupation suite aux frappes yéménites.

Les forces yéménites poursuivent leurs opérations en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, ciblant des navires israéliens ou liés à ‘Israël’ depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza, perturbant ainsi le trafic portuaire israélien, notamment celui d’Eilat.

Parallèlement, les forces armées poursuivent leurs opérations contre l’intérieur des territoires palestiniens occupés, frappant diverses cibles vitales israéliennes, notamment les aéroports Ben Gourion et Ramon.

Les forces armées yéménites réitèrent leur ferme position concernant leur soutien à Gaza jusqu’à la fin de l’agression israélienne et la levée du blocus, et ce en dépit de l’agression israélienne continue contre le Yémen.