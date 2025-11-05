Dans une clinique du Darfour Nord, au Soudan, où des dizaines d’enfants émaciés sont alités et où des hommes attendent d’être opérés, des patients décrivent leur fuite désespérée d’El Fasher après sa prise par les Forces de soutien rapide (FSR) la semaine dernière.

Ils font partie des quelque 10 000 personnes arrivées à Tawila, fuyant les FSR, et qui reçoivent actuellement des soins dans la clinique gérée par Médecins Sans Frontières (MSF).

Des témoins oculaires ont rapporté des massacres après la prise de la ville par les FSR, et le sort de nombreux habitants reste inconnu. La prise de la ville a marqué un tournant, et le siège qui a suivi a coupé les approvisionnements alimentaires, forçant de nombreux habitants à se nourrir d’aliments pour le bétail et à se réfugier pour échapper aux frappes de drones et aux bombardements.

Outre les personnes ayant atteint Tawila, plus de 60 000 autres auraient fui Fasher, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), mais on ignore où elles se trouvent. D’après les estimations de certains habitants à l’approche de la fin du siège, jusqu’à 200 000 personnes étaient encore piégées dans la ville.

Deux patientes ont décrit les conditions épouvantables qui régnaient à El Fasher

L’une d’elles, Fatouma, a raconté « qu’on lui a confié trois enfants orphelins après la mort de leurs parents et de leur frère, tués lors d’une frappe de drone alors qu’ils étaient sortis chercher de la nourriture. Le plus jeune, un bébé maigre de 40 jours, pleurait dans ses bras. Sa sœur, assise à proximité, a été blessée à la jambe par des éclats d’obus en courant vers un abri ».

Peu avant la chute d’El Fasher, Fatouma a emmené les enfants hors de la ville dans une charrette à âne avec d’autres blessés, mais elle a croisé des soldats des Forces de soutien rapide sur la route. Elle a déclaré : « Ils nous ont forcés à poser le bébé par terre, puis ils nous ont tous emmenés et ont pris tout ce que nous possédions. »

Un autre patient, Abdallah, a raconté avoir fui El Fasher sous un déluge de bombardements et de tirs le jour de la prise de la ville.

Il a ajouté : « Les gens sont partis dans la panique, emportant leurs enfants, certains dans des charrettes à bras, d’autres sur des charrettes à âne, et d’autres encore à pied. Personne n’a été épargné ; tout le monde était blessé. »

Abdallah, qui attendait d’être opéré dans une clinique de Médecins Sans Frontières après avoir été touché par balles à plusieurs reprises, a déclaré avoir vu, selon ses estimations, plus d’un millier de corps sur la route. Il a expliqué : « Certains sont morts de soif, d’autres d’épuisement, et d’autres encore des suites de leurs blessures et de leurs hémorragies. »

