Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a appelé à se préparer à la prochaine confrontation « avec l’ennemi et ceux qui coopèrent avec lui », soulignant que « le Yémen est sorti plus fort que jamais de ce conflit, et ce, à tous les niveaux ».

Dans un discours prononcé ce mardi, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du Martyr , M. Al-Houthi a insisté sur le fait « qu’une confrontation globale avec l’ennemi est inévitable tant que l’occupation de la Palestine se poursuit », rappelant à tous que « la stabilité ne pourra être maintenue dans la région tant que cette occupation perdurera ».

Il a précisé que « la Palestine n’est pas la seule cible des ennemis, pas plus que le Liban, la Syrie et d’autres pays ; c’est la Oumma tout entière qui est visée ». Il a souligné que « la Oumma est ciblée, que cela nous plaise ou non, et ce qui nous protège, c’est le jihad, et non la reddition et la soumission. »

Il a mis en garde contre « le danger que représente l’ennemi et son idéologie, qu’il a qualifiée d’extrêmement dangereuse ». Il a expliqué « qu’il ne s’agit pas de provoquer cet ennemi, qui n’a besoin d’aucune justification, mais plutôt d’agir conformément à son idéologie dangereuse qui cible la Oumma ».

Sayyed al-Houthi a affirmé que « l’ennemi cherche à lier les événements de la région au pétrole, au gaz, aux ressources naturelles et même à l’accès à l’eau ». Il a exhorté « la Oumma à prendre conscience de l’ampleur de la brutalité de l’ennemi, qui tente d’imposer sa volonté au quotidien », causant « humiliation et dégradation».

Gaza, Liban et Soudan

Sayyed al-Houthi a rappelé que « les États-Unis sont complices des crimes israéliens à Gaza », condamnant «la position des États-Unis, qu’il a qualifiée « d’impuissance ». Il a ajouté que « ceux qui ont soutenu la Palestine ont été victimes de campagnes de diffamation suite à l’annonce du cessez-le-feu à Gaza ».

Sayyed al-Houthi a dénoncé « les violations persistantes du cessez-le-feu par l’entité sioniste à Gaza, les massacres et le siège en cours, la fermeture du point de passage de Rafah et le blocage de l’aide humanitaire ». Il a souligné que « l’occupation continue ses agressions et ses massacres malgré l’accord et ne respecte pas les engagements pris ».

Il a également noté que « l’occupation poursuit ses attaques contre les prisonniers palestiniens et que les dépouilles retrouvées témoignaient des tortures subies après le prélèvement de leurs organes ».

Concernant le Liban, sayyed al-Houthi a déclaré dans son discours que « l’objectif est aussi de désarmer la résistance, qui protège le Liban contre toute agression continue ».

Sayyed al-Houthi s’est adressé au mouvement international de solidarité avec la Palestine, soulignant que les manifestations internationales n’ont suscité qu’une faible réaction arabe et que « certains régimes ont interdit les manifestations ».

Au sujet du Soudan, sayyed al-Houthi a affirmé que « les événements qui s’y déroulent sont soutenus par ceux qui se rangent du côté de l’ennemi israélien, les qualifiant de crimes parmi les plus odieux ».

