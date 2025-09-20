Le journal israélien Haaretz a rapporté, le vendredi 19 septembre, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné à l’armée d’« éradiquer Gaza », soulignant que ses promesses d’éliminer le Hamas étaient « en l’air ».

Ces informations font suite à l’offensive lancée par l’armée israélienne contre Gaza-ville le 11 août, en commençant par le quartier de Zeitoun (sud-est), dans le cadre d’une attaque baptisée « Chariots de Gideon 2 ».

Cette agression a notamment détruit des maisons et des bâtiments résidentiels, haussant le bilan des victimes palestiniennes.

Plus de 65.000 Palestiniens, en majorité des femmes et d’enfants, sont tombés en martyre, depuis le début de la guerre génocidaire israélienne lancée contre l’enclave palestinienne le 7 octobre 2023.

Sous le titre « Le pillage immobilier israélien inclut l’éradication de Gaza de la surface de la Terre », Haaretz a écrit dans son éditorial : « Des centaines de soldats et des dizaines de milliers de civils (palestiniens) ont été tués dans la bande de Gaza pour construire des logements pour les officiers de la police. »

Le journal a affirmé que cela intervient « conformément au plan concis proposé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ou pour transformer tout Gaza en pillage immobilier, conformément au plan global proposé par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich ».

Et d’ajouter: « Smotrich a dévoilé son plan insensé mercredi et a déclaré que des négociations à ce sujet avec l’administration Trump étaient déjà en cours. »

« Le Premier ministre n’a émis aucune réserve quant aux déclarations de son ministre des Finances jusqu’à présent », a-t-on poursuivi de même source.

Le journal a souligné l’existence d’un « déphasage » entre les déclarations officielles du gouvernement concernant la destruction du Hamas et la libération des captifs israéliens et les ambitions économiques coloniales dont ses membres discutent en coulisses.

Et Haaretz de renchérir : « la bande de Gaza est un territoire palestinien, où vivent plus de deux millions de personnes, dont la plupart sont des descendants de Palestiniens expulsés ou ayant fui leurs villages et leurs terres en 1948 ( lors de l’usurpation de la Palestine par des gangs sionistes, ndlr).»

Et de poursuivre: « toute discussion sur l’occupation d’une bande aussi densément peuplée et son nettoyage systématique est un discours criminel qui n’a sa place dans aucun pays au monde.»

Disparition de villages à Gaza

Concernant la politique du gouvernement, Haaretz a déclaré : « Netanyahu tente de faire de vaines promesses concernant la libération des otages et le renversement du Hamas, tout en ordonnant à l’armée de détruire complètement Gaza, ce qui a entraîné la destruction de villes entières et la disparition totale des villages ».

Le journal a en outre appelé à la fin de la guerre (génocidaire) et a appelé ceux qui ont cru aux mensonges du gouvernement à s’unir pour mettre fin à ces atrocités au péril de leur vie. Cette guerre ne profitera à personne, mais entraînera des crimes et des catastrophes horribles.

Rappelons que l’armée d’occupation israélienne a annoncé, le mardi 16 septembre, avoir lancé une opération terrestre de grande envergure contre la ville de Gaza, avec la participation des forces régulières et de réserve des 98e, 162e et 36e divisions.

Plus de 230 000 martyrs et blessés

Le ministère de la Santé de Gaza a révélé, le vendredi 19 septembre, que les hôpitaux de la bande de Gaza ont accueilli 33 martyrs au cours des dernières 24 heures, ainsi que 146 nouveaux blessés.

Le ministère de la Santé a indiqué que les ambulances et les équipes de la défense civile ne parviennent toujours pas à atteindre d’autres victimes toujours coincées sous les décombres et dans les rues, en raison des attaques israéliennes continues et du manque de ressources.

Portant sa sœur, un enfant de la bande de Gaza fond en larmes en fuyant, épuisé par le long voyage et les souffrances de la route.

Avec le soutien des USA, ‘Israël’ mène un génocide à Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 65 174 martyrs et 166 071 blessés parmi les Palestiniens, en majorité des enfants et des femmes, et provoquant une famine qui a coûté la vie à 440 Palestiniens, dont 148 enfants.