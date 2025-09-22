L’association France Palestine Solidarité a porté plainte, ce lundi 22 septembre, à Paris contre des Franco-Israéliens, accusés de se rendre complices de crimes de guerre et contre l’humanité en participant et soutenant la colonisation dans les territoires occupés par ‘Israël’, a-t-on appris auprès de leur avocate.

La plainte, déposée lundi contre X devant le Parquet national antiterroriste, compétent en matière de crimes contre l’humanité, identifie au total « six personnes » qui pourraient être poursuivies, a expliqué à l’AFP Me Sarah Sameur.

Elle vise plus particulièrement deux colons franco-israéliens et leurs organisations, proches de l’extrême droite israélienne.

L’association espère par ce biais ouvrir un front juridique en France contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens, condamnée par l’ONU.

La plainte s’appuie sur des dispositions du code pénal français qui répriment en tant que « crimes contre l’humanité » des actes comme « la déportation ou le transfert forcé de population », les « persécutions » ou la « ségrégation », lorsqu’ils sont commis « en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ».

Elle affirme aussi que ces colons pourraient se voir reprocher une complicité de crime de guerre pour avoir concouru au « transfert par Israël en tant que puissance occupante, d’une partie de sa population civile dans le territoire palestinien occupé ».

Elle indique qu’ils se sont aussi rendus coupable de « vols, extorsions et destructions des biens de la population civile de Cisjordanie ».

Le recours à ces dispositions « est une première », a poursuivi l’avocate, qui refuse d’identifier publiquement, avant d’éventuelles poursuites judiciaires, les personnes visées, « pour ne pas mettre en pâture le nom des personnes et au regard de la gravité des faits » reprochés.

L’association, qui milite pour les droits du peuple palestinien et soutient le mouvement « Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS) » contre ‘Israël’, avait participé au dépôt d’une plainte en juillet contre deux soldats franco-israéliens accusés d’exactions à Gaza.

Hors la ville d’AlQods occupée, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés d’environ 500.000 colons israéliens implantés dans des colonies que l’ONU juge illégales au regard du droit international.

La colonisation de la Cisjordanie, frontalière de la Jordanie, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967.