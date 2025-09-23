Le vice-président et directeur général de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a annoncé que l’Iran et la Russie signeraient dans les prochains jours un accord portant sur la construction de huit centrales nucléaires, dont quatre seront situées à Bouchehr.

M. Eslami a expliqué que les négociations et les études nécessaires étaient terminées et que les terrains alloués à la construction étaient prêts.

M. Eslami a ajouté que des visites avaient déjà été effectuées sur les chantiers de ces centrales et que des négociations contractuelles avaient eu lieu. Il a souligné que l’accord, qui sera signé cette semaine, ouvrira la voie au démarrage de la phase opérationnelle, incluant la conception, l’ingénierie et les procédures complémentaires.

Coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

Concernant les relations avec l’AIEA, M. Eslami a critiqué l’absence de condamnation par l’agence des attaques des États-Unis et d’Israël contre les installations nucléaires iraniennes placées sous sa supervision et ses garanties, estimant que cela reflétait l’influence d’une faction destructrice au sein de l’agence. Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a souligné que son pays avait toujours respecté les exigences de garanties et les programmes approuvés par l’AIEA, et qu’il poursuivait son programme nucléaire pacifique. Il a expliqué : « Tant que nous aurons le sentiment que l’AIEA agit de manière impartiale et que la nouvelle loi parlementaire et ses exigences seront respectées, notre coopération se poursuivra. »

Eslami est arrivé à Moscou pour participer à la Semaine mondiale de l’énergie atomique, où il rencontrera plusieurs responsables russes et prononcera un discours lors d’une exposition spéciale organisée à cette occasion.

