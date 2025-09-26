Les amoureux du martyr suprême effectuent la veillée de la nuit du martyre du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah en ce moment, sur le lieu où 80 tonnes de bombes ont été larguées le 27 septembre 2024, par l’ennemi israélien.

Cet évènement fait partie des activités organisées pour la Hezbollah, pou commemorer son martyre, celui de son successeur sayed Hachem Safieddine et d’un parterre de commandants et de cadres de la Résistance islamique.

A suivre sur le lien suivant

https://www.almanar.com.lb/live/

Source: Al-Manar