Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, est arrivé, ce samedi matin, à l’aéroport de Beyrouth pour participer au premier anniversaire du martyre de Sayed Hassan Nasrallah.

Lors d’une brève conférence de presse depuis l’aéroport de Beyrouth, M.Larijani a affirmé que l’un des objectifs de cette visite est de participer à la cérémonie en hommage aux martyrs de la défense du Liban.

Le dirigeant iranien a dans ce contexte affirmé : « Bien que le Liban est considéré comme un petit pays au niveau géographique, mais il est doté d’un peuple imposant et fort. Le Liban constitue aujourd’hui un bastion contre l’entité israélienne ».

Il a en outre déclaré que « le comportement de l’entité sioniste est devenu plus évident aux yeux des peuples, et la véracité des propos tenus il y a des décennies par Sayed Hassan Nasrallah est aujourd’hui plus claire ».

« L’agression israélienne contre le Qatar est une preuve évidente des propos de Sayed Nasrallah concernant les agressions israéliennes contre les pays de la région », a-t-il renchéri.

« Nous espérons que les peuples de la région connaîtront la sécurité et la paix ».

M.Larijani s’est par ailleurs dit « optimiste quant à l’avenir de la région », y voyant « un éveil ».

Avant sa participation à la cérémonie d’hommage du maitre des martyrs de l’Oumma, Sayed Hassan Nasrallah, ce samedi à 16h30 (heure de Beyrouth/Qods), M.Larijani doit s’entretenir avec plusieurs dirigeants libanais.