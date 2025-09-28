Dimanche, la campagne de Quneitra, dans le sud de la Syrie, a été le théâtre d’une incursion d’une force israélienne composée de deux véhicules militaires en direction du village de Mushayrifa. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, « les forces ont établi un point de contrôle pour inspecter les piétons et les véhicules avant de se replier sur leurs positions environnantes ».

Dans le même contexte, les forces d’occupation israéliennes ont installé un point de contrôle temporaire à l’entrée du village de Halabi, qu’elles ont levé peu après.

Plus tôt dans la journée, une patrouille d’occupation israélienne composée d’environ huit véhicules est entrée dans la ville de Saïda al-Golan, dans la campagne de Quneitra. La patrouille a fouillé plusieurs habitations et mené une enquête auprès de certains habitants. Elle a également tenté de distribuer des vivres, notamment de la farine, une pratique rejetée par les habitants des villages syriens.

Avant-hier, une patrouille d’occupation israélienne a fait irruption dans les villages d’Abdine et d’Al-Arda, dans la région du bassin de Yarmouk, à l’ouest de la campagne de Deraa, au milieu d’un important déploiement de soldats dans les quartiers résidentiels. Une personne aurait été arrêtée.

L’occupation israélienne continue de violer la souveraineté syrienne par ses attaques, ses incursions et l’occupation de vastes zones dans le sud du pays, ainsi que par ses frappes aériennes ciblant des sites et la destruction des capacités de l’armée syrienne après la chute de l’ancien régime.

Il convient de noter « qu’Israël » occupe la majeure partie du plateau du Golan syrien depuis 1967. Il a étendu son influence dans la région après avoir violé l’accord de désengagement de 1974, exploitant le vide créé par la chute de l’ancien régime.

Source: Médias