Les forces navales de l’occupation israélienne poursuivent leurs attaques contre la Flottille Mondiale Sumud, qui se dirige vers Gaza pour briser le blocus et acheminer une aide humanitaire.

‘Israël’ a intercepté, ce jeudi 2 octobre, 39 des 44 bateaux d’aide destinés à Gaza, a indiqué Reuters.

La flottille Sumud est composée d’environ 47 navires. Selon le suivi en direct sur le site de la flottille, l’un des navires, le Mikeno, est entré dans les eaux territoriales de Gaza ce matin vers 6h00 (heure AlQods).

La plupart des navires sont indiqués comme « interceptés » ou « supposés interceptés », tandis que plusieurs sont encore signalés comme « en navigation ».

Selon la chaine qatarie Al Jazeera, la marine de l’occupation israélienne tente toujours d’intercepter les bateaux restants, avec lesquels la communication a été coupée, probablement à cause d’un brouillage de la part de l’armée d’occupation israélienne ou parce que le protocole à bord prévoyait que les activistes jettent leurs téléphones lorsque les troupes d’occupation israéliennes s’approchaient.

Sur le compte Instagram de la flottille, le porte-parole Saif Abukeshek a publié une déclaration vidéo détaillant les navires attaqués et les militants détenus.

Selon lui, 21 navires sur les 44 ont été arrêtés par ‘Israël’ : Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy et Jeannot III.

Abukeshek a précisé la nationalité des militants présents à bord : 30 Espagnols, 22 Italiens, 21 Turcs, 12 Malaisiens, 11 Tunisiens, 11 Brésiliens, 10 Français, 9 Irlandais, 8 Algériens, 7 Américains, 7 Allemands, 6 Britanniques, 4 Norvégiens, 4 Suédois, 3 Néo-Zélandais, 3 Marocains, 3 Jordaniens, 3 Polonais, 3 Portugais, 3 Mexicains, 2 Koweïtiens, 2 Colombiens, 2 Argentins, 2 Suisses, et plusieurs autres nationalités.

Abukeshek a en outre souligné que les navires tentaient de rejoindre les côtes de Gaza et que les militants étaient déterminés à atteindre leur objectif humanitaire. Il a également rappelé que les réactions de la population face aux attaques israéliennes montrent une solidarité mondiale contre ces actions.

C’est la première fois depuis des années que des dizaines de navires naviguent ensemble vers Gaza, où vivent environ 2,4 millions de Palestiniens, soumis à un blocus israélien depuis environ 18 ans.

Le régime israélien a durci ce siège le 2 mars en fermant tous les points de passage et en bloquant l’accès à la nourriture, aux médicaments et à l’aide, plongeant Gaza dans une famine extrême.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée d’occupation israélienne a massacré plus de 66 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Les bombardements incessants ont rendu inhabitable le territoire assiégé, qui vit en même temps famine et propagation de maladies.