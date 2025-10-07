Le Hamas affirme que la position unifiée adoptée par toutes les factions de la Résistance palestinienne autour de la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza a accentué l’isolement mondial d’Israël.

Dans un communiqué publié le lundi 6 octobre, le porte-parole du mouvement de résistance palestinien Hamas, Jihad Taha, a affirmé que cette unité s’appuyait sur les intérêts du peuple palestinien.

Il a salué le soutien évoqué par les pays arabo-musulmans et par la communauté internationale à la cause palestinienne, tout en mettant en avant l’engagement « positif » des factions de la Résistance en faveur d’une cessation des hostilités.

Il a ainsi rappelé la nécessité d’un véritable engagement du régime israélien à cesser ses agressions; ce qui n’existe pas en réalité vu la poursuite des crimes de ce régime envers les Palestiniens bien qu’il prétende être pour la dernière initiative de paix à Gaza.

Taha a souligné que Gaza « fait partie intégrante du territoire palestinien et que son administration doit être fondée sur le consensus national palestinien ».

Ces remarques font suite à des négociations indirectes de ce lundi après-midi entre des délégations du mouvement et d’Israël en Égypte concernant le plan de cessez-le-feu à Gaza proposé par les États-Unis.

Les médiateurs égyptiens et qataris travaillent, selon des sources locales, à l’élaboration d’un mécanisme d’échange des captifs israéliens avec les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Selon des sources égyptiennes, les négociations ont débuté lundi après-midi dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, par une réunion entre les médiateurs arabes et la délégation du Hamas, puis avec la délégation israélienne.

De plus, certaines informations ont rapporté que les médiateurs égyptiens et qataris abordaient des résultats de leurs réunions avec les deux parties avant que l’envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, ne rejoigne les pourparlers.

Les discussions portaient sur le plan en 20 points présenté par l’administration Trump pour Gaza, que Tel-Aviv a accepté et que le Hamas a partiellement accepté, avec des « conditions de terrain » à remplir pour permettre la libération des captifs israéliens en échange de la libération des Palestiniens détenus.

Pour rappel, le 7 octobre 2023, le régime sioniste a déclenché une guerre génocidaire contre la bande de Gaza après l’opération historique Tempête d’Al-Aqsa, menée par le Hamas en représailles aux décennies d’atrocités intensifiées de Tel-Aviv contre le peuple palestinien.

‘Israël’ n’a cependant pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés, que ce soit l’élimination du Hamas ou la libération des captifs israéliens. Le régime israélien a donc imposé une famine de masse au peuple de la bande de Gaza, tout en y empêchant depuis des mois l’entrée de l’aide humanitaire.

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne, 67 160 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyre et 169 679 autres blessés, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé de Gaza.

Source: Avec PressTV