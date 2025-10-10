Le ministre syrien des Affaires Etrangères, Assaad Chaibani, est arrivé ce vendredi à Beyrouth où il s’est entretenu avec son homologue libanais, Joe Raggi, a rapporté l’Agence nationale d’Information (Ani officielle).

Il s’agit de la première visite d’un haut responsable au Liban depuis la chute de l’ex-président Bachar Assad, le 8 décembre 2024.

Les détenus syriens dans les prisons libanaises ainsi que d’autres questions diplomatiques seront à l’ordre du jour de cette visite.

La délégation syrienne comprend entre autres le ministre syrien de la Justice, Mazhar el-Louais, le chef des services de renseignement syriens, Hassan Salama, le secrétaire adjoint au ministère de l’Intérieur, le général Abdel Qader Tahan, ainsi qu’un groupe de politiciens.

La délégation syrienne doit également rencontrer le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam.