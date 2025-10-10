Après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu ce vendredi vers midi, les foules de Palestiniens ont commencé à rentrer à Gaza-ville et au nord du territoire assiégé. Selon les médias palestiniens, les rues Rashid et Salaheddine ont été rouvertes devant les déplacés.

Selon les médias israéliens, la Brigade 401 a quitté la bande de Gaza. Pour sa part, la radio de l’armée d’occupation israélienne a diffusé pour la première fois que:

-L’autorité occupante autorisera les résidents palestiniens ayant quitté la bande de Gaza à regagner leur territoire par le point de passage de Rafah.

-600 camions d’aide seront acheminés quotidiennement par l’intermédiaire des Nations Unies, d’organisations internationales accréditées et du secteur privé.

– Ces camions contiendront de la nourriture, du matériel médical, des fournitures pour abris, du carburant et du gaz de cuisine.

Avertissements israéliens

Peu auparavant, l’armée d’occupation israélienne a averti la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restaient « extrêmement dangereuses » après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du premier repli de ses troupes.

Dans le nord de la bande de Gaza, « il est extrêmement dangereux de s’approcher des zones [des villes] de Beit Hanoun, Beit Lahia, Choujaïya [quartier de Gaza-ville] et d’autres zones de concentration des forces israéliennes », indique un communiqué du colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l’armée d’occupation.

Dans le sud, « il est extrêmement dangereux de s’approcher de la zone du point de passage de Rafah [avec l’Egypte], du corridor Philadelphie [le long de la frontière égyptienne], ainsi que de toutes les zones de concentration des forces à Khan Younès », la grande ville de la partie méridionale du territoire.

Défense civile à Gaza

La Défense civile a pour sa part recommandé aux habitants de ne pas s’approcher ni de retourner dans les zones où les forces d’occupation étaient présentes, en particulier aux frontières de la ville de Gaza, jusqu’à ce que l’annonce officielle du retrait des forces d’occupation israéliennes soit faite et confirmée par les autorités compétentes.

Et d’ajouter : « Le non-respect de cet avertissement met votre vie en danger. Nous exhortons chacun à le respecter pour sa propre sécurité et pour faciliter le travail des équipes d’urgence et des autorités sur le terrain ».

Police Gazaouie

Entre-temps, la direction générale de la police de la bande de Gaza a salué « la détermination des habitants de tous les gouvernorats de la bande de Gaza » invoquant Dieu d’accorder Sa miséricorde aux âmes des martyrs et un prompt rétablissement aux blessés ainsi que la libération des prisonniers.

« Des policiers seront déployés dans toutes les zones d’où les forces d’occupation se sont retirées, dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza, afin d’accomplir leur devoir de service et de soutien aux citoyens et de protection des biens publics et privés », a fait savoir la direction générale de la police.

Elle a en outre appelé « les citoyens à la plus grande prudence et à la vigilance lorsqu’ils regagnent leurs domiciles et leurs zones résidentielles, en raison de la présence d’objets suspects et de bombes non explosées ».

Rappelons qu’‘Israël’ a lancé en octobre 2023 une guerre génocidaire contre Gaza, provoquant une crise humanitaire majeure et faisant plus de 67.194 martyrs, en majorité des femmes et d’enfants.