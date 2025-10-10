Dans un contexte exceptionnel après deux ans d’agression israélienne contre la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu a été annoncé en Égypte tôt jeudi matin entre « Israël » et le Mouvement de résistance islamique (Hamas). Certains attribuent cette avancée à la pression exercée par le président américain Donald Trump, qui est passé d’une position de partenaire dans l’escalade à celle de pression exercée sur le gouvernement israélien pour qu’il accepte une nouvelle trêve et un accord politique.

Selon les experts et spécialistes interrogés par Al Jazeera Net, ce changement ne reflète pas un changement fondamental dans la nature du soutien américain traditionnel à « Israël ». Il résulte plutôt de pressions politiques, militaires et économiques sans précédent, ainsi que de pressions populaires et internationales, qui ont incité Washington à revoir ses calculs concernant la question palestinienne.

Les analystes s’accordent à dire que « l’administration américaine ne peut plus ignorer les répercussions humanitaires de l’agression israélienne, ni le coût croissant de l’isolement « d’Israël » sur la scène internationale, notamment avec la reconnaissance internationale croissante de l’État palestinien et l’expansion du mouvement de solidarité populaire à travers le monde ».

Des experts politiques ont indiqué que « Trump, qui a déclaré qu’il pourrait se rendre dans la région pour assister à la cérémonie de signature de l’accord, considère cet accord comme un exploit politique et personnel, alors que de nombreuses interrogations subsistent quant au sérieux des parties quant à son respect des termes et à la nature des garanties offertes aux Palestiniens ».

Les experts s’accordent à dire que « l’accord d’aujourd’hui, malgré son importance, n’est que la première étape d’un processus de négociation long et complexe, qui a échoué plus tôt cette année lorsqu’Israël a violé les termes convenus et a repris ses opérations militaires de grande envergure ».

Les principaux points d’analyse des analystes et experts concernant la position de Trump concernant la conclusion d’un accord de cessez-le-feu peuvent être résumés comme suit :

Soutien continu de Trump à « Israël » : Trump est resté un fervent partisan de l’occupation israélienne, lui fournissant une couverture internationale et faisant obstruction à plusieurs reprises aux résolutions de cessez-le-feu.

Absence de résultat militaire décisif : Les administrations américaine et israélienne ont pris conscience de l’impossibilité d’une résolution rapide contre la résistance, ce qui a incité Trump à changer de tactique.

Le déclin de l’image « d’Israël » et des États-Unis dans le monde : « Israël » est devenu un État paria international et les États-Unis sont complices du génocide, avec une reconnaissance croissante de l’État de Palestine et des tendances changeantes dans l’opinion publique mondiale.

Isolement diplomatique croissant : Les États-Unis et « Israël » sont isolés au sein des organisations internationales et ne bénéficient désormais du soutien que de quelques pays.

Pression populaire et mouvements de solidarité généralisés : L’escalade des manifestations et des prises de position publiques en faveur de la Palestine a exercé une pression considérable sur les deux camps, américain et israélien.

Pression politique arabe et islamique : Le rôle croissant des pays arabes et islamiques dans la pression exercée sur l’Amérique pour qu’elle cesse la guerre et soutienne la cause palestinienne.

L’échec « d’Israël » à atteindre ses objectifs : L’armée israélienne n’a pu obtenir aucun gain territorial ou politique malgré le soutien américain.

Les motivations personnelles de Trump : Son désir d’apparaître comme un homme de paix et sa quête du prix Nobel l’ont incité à agir pour mettre fin à la guerre.

Une tentative de sauver l’image internationale « d’Israël » : L’action américaine vise également à améliorer et à restaurer l’image ternie « d’Israël » au sein de la communauté internationale.

Doutes quant au sérieux et aux garanties de l’accord : L’absence de garanties réelles quant à l’engagement de Trump et « d’Israël » envers les accords, ainsi que la possibilité d’un éventuel non-respect de ces derniers par la suite, sont à souligner.

Complications de la phase post-accord : Désaccords attendus sur l’avenir de Gaza, le gouvernement palestinien, le désarmement de la résistance et le rejet palestinien de toute tutelle ou administration internationale.

Nécessité d’un mécanisme de garantie arabo-islamique : La nécessité d’un rôle de surveillance et de garantie arabo-islamique pour prévenir les violations des accords et assurer le maintien du cessez-le-feu.

La fermeté du peuple palestinien et de la résistance : La fermeté et la résilience des Palestiniens et de la résistance ont constitué un facteur décisif pour contrecarrer les objectifs de l’occupation et imposer une nouvelle équation.

Risque d’extension de la crise à d’autres fronts : « Israël » pourrait étendre la confrontation à d’autres arènes pour échapper à ses crises internes et externes.

Changement de position de Trump concernant l’agression contre Gaza

Le récent changement de position de Trump concernant l’agression israélienne contre Gaza marque un tournant significatif dans l’approche de Washington face à la guerre. Après deux ans de soutien sans faille à « Israël », l’administration américaine considère désormais la poursuite du conflit comme un fardeau politique et moral insupportable, notamment face à l’échec grandissant « d’Israël » face à la résistance et aux critiques internationales croissantes concernant le rôle des États-Unis comme principal partenaire dans la poursuite de la guerre. Il semble que les calculs aient changé face à l’incapacité de Tel-Aviv à remporter une victoire militaire décisive, ce qui a incité Washington à ajuster sa position en quête d’une solution politique moins coûteuse.

Mohsen Saleh, directeur général du Centre d’études et de consultations Al-Zaytouna, estime que « le soutien américain à Israël est resté inébranlable tout au long de la guerre et que Trump n’a jamais été complice d’agressions et de destructions. Au contraire, il a fourni à l’occupation une couverture politique et internationale et a utilisé à plusieurs reprises son droit de veto pour bloquer les résolutions de l’ONU appelant à un cessez-le-feu ».

Saleh souligne, dans des déclarations à Al Jazeera Net, que « le facteur fondamental qui a motivé l’action de Trump était la reconnaissance de l’impossibilité d’une victoire décisive sur le terrain, compte tenu de la reconnaissance internationale croissante de l’incapacité « d’Israël » à mater la résistance. Ce constat a été exprimé explicitement par le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, au sujet de la bataille chancelante et de son potentiel pour les mois, voire les années à venir.

L’écrivain et politologue Ibrahim Al-Madhoun soutient cette affirmation, ajoutant que « Trump a soutenu Israël jusqu’en septembre dernier, mais a finalement été contraint de reconsidérer sa position face à l’échec de l’armée israélienne sur le terrain. À ce stade, les options de Washington se sont réduites, notamment face à la vague croissante de solidarité populaire internationale qui tient l’occupation pour responsable de crimes de guerre », explique-t-il.

Dans des déclarations à Al Jazeera Net, Al-Madhoun a indiqué que « cet échec a incité les États-Unis à reconsidérer la faisabilité de leur soutien absolu à Israël, compte tenu des coûts politiques et moraux croissants ».

Ahmed Atawneh, directeur du Vision Center for Political Development, n’a pas beaucoup dérogé à ce point. Il estime que « l’image d’Israël comme un État paria isolé sur la scène internationale, et l’émergence des États-Unis comme seul soutien de l’occupation et complice du génocide à Gaza, ont placé l’administration américaine en confrontation avec le monde entier ».

Ces analyses sont renforcées par les informations parues ce matin concernant les préparatifs du président américain en vue d’une visite urgente dans la région pour assister à la signature de l’accord de cessez-le-feu. Il s’agit d’une étape symbolique qui reflète la volonté de Trump de s’identifier à ce moment de transformation et d’imposer sa marque personnelle sur l’issue de la guerre.

Motivations personnelles de Trump

Les analyses révèlent également que « Trump ne peut plus ignorer le prix moral et diplomatique que les États-Unis paient en raison de leurs liens étroits avec Israël ». En revanche, les récentes initiatives révèlent que les motivations de Trump dépassent les simples considérations de politique étrangère. Une dimension personnelle émerge dans son désir d’être reconnu comme un défenseur de la paix et d’obtenir une reconnaissance internationale, profitant du moment présent pour redorer son blason, notamment à l’approche d’une élection, dans un contexte de pression croissante sur « Israël » et de déclin du soutien dont il bénéficie au sein des institutions internationales.

Les intervenants précédents ont convenu que « Trump avait des motivations personnelles et politiques incontournables pour expliquer ce changement ». Selon Saleh, Trump « cherche à apparaître comme un défenseur de la paix sur la scène internationale et aspire au prix Nobel, profitant d’un moment charnière pour forger sa propre gloire politique ». Il a ajouté que, « malgré ses préoccupations pour Israël, Trump a compris que la poursuite de la guerre ne sert plus les intérêts de Washington. Au contraire, elle menace l’image des États-Unis, les positionnant comme complices d’un génocide, avec les pressions juridiques et les poursuites internationales qui en découlent ».

Al-Madhoun soutient également que « la dimension personnelle est fortement présente dans les actions de Trump, notamment à l’approche des élections et dans sa volonté de se présenter comme « un homme de paix » auprès de l’opinion publique américaine et internationale ». Il a expliqué que « l’annonce imminente du prix Nobel a incité Trump à imposer précipitamment un accord digne de son titre de « pacificateur », surtout après que Washington a perdu son prestige moral et diplomatique suite à son recours répété au droit de veto en faveur de l’occupation ».

Atawneh estime que « le désir effréné de Trump d’ apparaître comme un homme qui a mis fin à des guerres et remporté le prix Nobel de la paix » a été l’une des principales motivations de ce changement, ainsi que sa conscience de l’incapacité « d’Israël » à résoudre le conflit et du fardeau politique et militaire que représente la poursuite de la guerre pour l’administration américaine.

Cependant, Oraib al-Rantawi, directeur général du Centre Al-Quds d’études politiques, ajoute que « les motivations personnelles de Trump ne sont pas les seules en jeu. Elles coïncident plutôt avec des développements internationaux sans précédent, notamment les reconnaissances successives d’un État palestinien et l’isolement international « d’Israël ». Les États-Unis sont devenus un paria lors du vote de l’Assemblée générale des Nations Unies, seuls quatre petits pays isolés les soutenant ».

Changements internationaux et populaires

Ces derniers mois ont révélé une transformation qualitative de l’image « d’Israël » sur la scène internationale, accompagnée d’une rapide montée de la solidarité populaire avec la Palestine. L’isolement politique auquel Tel-Aviv est confronté est sans précédent depuis des décennies, de même que les fluctuations de l’opinion publique américaine. Ces changements n’ont laissé à Washington d’autre choix que de revoir sa position afin de contenir les répercussions de la situation internationale et d’empêcher l’érosion de son influence dans la région et l’effondrement de sa crédibilité en tant que grande puissance.

Dans ses déclarations à Al Jazeera Net, Rantawi a souligné que « l’élan international sans précédent et l’évolution de l’opinion publique mondiale et américaine ont marqué un tournant qui met l’administration américaine sous pression ». Il a évoqué ce qu’il a qualifié de « tsunami » de reconnaissance de l’État palestinien, qui a touché 156 pays, soit 81 % de la planète, y compris des pays des sphères d’influence israéliennes traditionnelles et certains pays d’Europe occidentale.

Le directeur général du Centre d’études politiques de Jérusalem ajoute : « Les États-Unis se sont retrouvés quasiment isolés face au consensus international, tandis que les soulèvements en Europe et en Amérique dénoncent le génocide et le nettoyage ethnique. Même la moitié des Républicains et un nombre croissant de jeunes Américains, dont des Juifs et des évangéliques américains, ont commencé à sympathiser avec les Palestiniens et à rejeter la politique israélienne ».

Concernant les mouvements populaires et de masse à travers le monde, Atawneh note « qu’ Israël s’est retrouvé dans une situation très embarrassante, ce qui a incité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à comparer les mouvements populaires et de masse aux nazis lors de son récent discours aux Nations Unies, afin de détourner la responsabilité de son gouvernement ».

Al-Madhoun ajoute une dimension juridique, soulignant que « des dirigeants israéliens sont recherchés par la Cour pénale internationale et poursuivis en justice», ce qui aggrave l’isolement « d’Israël » et embarrasse l’administration américaine. Cela a contraint Trump à chercher à changer le contexte politique afin de redorer l’image « d’Israël » aux yeux du monde.

Saleh ajoute que « la vague croissante de reconnaissance internationale de la Palestine reflète un changement qualitatif dans l’environnement politique, qui a incité Trump à faire pression sur « Israël pour l’empêcher de perdre complètement sa position stratégique dans la région ».

La position arabe et la fermeté de la Résistance

L’évolution politique américaine et européenne s’accompagne d’une pression arabe et islamique croissante. Selon des experts interrogés par Al Jazeera Net, les actions des principaux États et les efforts régionaux ont joué un rôle crucial dans l’élaboration du récent accord.

Ils ont ajouté que « la cohésion du front palestinien et la fermeté de la résistance sur le terrain ont contraint les acteurs internationaux à reconnaître que toute solution qui ne découle pas de la volonté palestinienne indépendante est vouée à l’échec ».

Al-Madhoun note que « l’escalade des mouvements arabes et islamiques, du Qatar, de la Turquie, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, jusqu’au Pakistan et à l’Indonésie, a exercé une pression politique directe sur Trump ». Il souligne que « ces messages, qui se sont récemment concrétisés lors de réunions régionales intensives, ont contribué à façonner une nouvelle position américaine, plus ouverte à la négociation et à la recherche de solutions ».

Le directeur général du Centre d’études et de consultations Al-Zaytouna ajoute que « la détermination de la résistance palestinienne et l’incapacité de l’occupation à mettre en œuvre ses plans, notamment en matière de déplacement ou de libération forcée des prisonniers, ont imposé une nouvelle réalité sur le terrain, obligeant l’administration américaine à reconsidérer sa stratégie, surtout après que Netanyahu a gaspillé du temps et des efforts sans parvenir à un objectif concret. »

Le directeur du Vision Center for Political Development va plus loin, estimant que « seule une volonté arabe et islamique forte est capable de surmonter les obstacles de la deuxième phase de l’accord, surtout si Washington est convaincu que le retour de la guerre mettrait en jeu l’avenir d’Israël et des États-Unis sur la scène internationale ». Il prévient que « les demandes de retrait de Gaza de la sphère politique palestinienne et de sa gestion internationale ne seront pas acceptées par les Palestiniens. Ils continueront de revendiquer leur droit à la souveraineté et à l’indépendance de la prise de décision nationale ».

Le directeur général du Centre Al-Qods d’études politiques relie tout cela à l’accord actuel, déclarant : « Cette fois, la dynamique internationale et arabe est différente, et la volonté du président américain se cristallise de manière inédite, avec de nouvelles garanties pour la partie palestinienne et les médiateurs arabes ». Cela resserre l’étau autour de Netanyahu et limite la marge de manœuvre « d’Israël ».

L’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et « Israël » entre en vigueur aujourd’hui, jeudi, ouvrant la voie à une solution politique durable à Gaza. Cependant, malgré son dynamisme international et régional et l’émergence de Trump comme garant et initiateur, cet accord n’en est qu’à ses débuts, avec des obstacles majeurs liés à sa mise en œuvre et des négociations épineuses sur l’avenir de la bande de Gaza et la forme de gouvernance palestinienne.

Il convient également de noter qu’un accord préliminaire avait été conclu en janvier dernier, au début du mandat actuel de Trump, mais qu’il a rapidement échoué en mars après que Netanyahu a renié les accords et réimposé le blocus et les bombardements.

Avec le renouvellement de l’accord aujourd’hui, le pari reste sur la poursuite de la pression internationale et arabe et de la détermination des Palestiniens pour garantir sa mise en œuvre et empêcher que ne se reproduise le scénario de régression qui avait relancé la dernière vague d’agression.

