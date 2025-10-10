L’administration Trump annonce l’imposition de nouvelles sanctions à une centaine de personnes, entités et navires pour leur implication dans le commerce iranien de pétrole et de produits pétrochimiques, dans une tentative de paralyser les revenus iraniens, qui, selon lui, permettent à Téhéran de financer ses programmes nucléaire et balistique. – Site de la chaîne AlManar-Liban
