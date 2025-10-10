Khalil al-Hayya, chef du mouvement Hamas dans la bande de Gaza et chef de la délégation palestinienne de négociation d’Égypte, a annoncé la conclusion d’un accord mettant fin à la guerre et à l’agression contre le peuple palestinien et instaurant un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza.

Al-Hayya a expliqué que le mouvement avait reçu des garanties de la part des médiateurs et de l’administration américaine, soulignant que toutes les parties avaient affirmé que la guerre était définitivement terminée.

Il a révélé que l’accord prévoyait la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité et de 1 700 prisonniers de la bande de Gaza.

Dans son discours retransmis par la télévision depuis l’Egypte, Al-Hayya a déclaré que le monde a été impressionné par les sacrifices, la ténacité et la patience du peuple de la bande de Gaza. « Le peuple de Gaza a mené une guerre d’une ampleur inédite, affrontant la tyrannie, la brutalité et les massacres de l’ennemi », a-t-il souligné.

Il a ajouté que « le peuple de Gaza était resté ferme comme une montagne, sa détermination inébranlable face aux massacres, aux déplacements, à la faim et à la perte de familles et de maisons ».

Il a salué les martyrs de la bataille du 7 octobre, citant plus particulièrement les dirigeants Ismaïl Haniyeh, Saleh al-Arouri, Yahya al-Sinwar et Mohammed Deif, les décrivant comme « les détonateurs du déluge ».

Al-Hayya a également salué l’héroïsme des résistants qui « se sont battus depuis la distance zéro et se sont dressés comme des montagnes imposantes face aux chars de l’occupation ».

Selon lui, « les héros de la résistance ont déjoué tous les plans de l’ennemi visant à déplacer (le peuple palestinien), à l’affamer et à semer le chaos, et que l’ennemi a persisté, perpétrant massacres après massacres et bloquant à maintes reprises les efforts des médiateurs. »

Al-Hayya a exprimé « sa gratitude et sa reconnaissance aux pays et aux forces qui ont partagé le sang et le combat du peuple palestinien, au premier rang desquels le Yémen, le Liban, l’Irak et la République islamique d’Iran ».

Il a également exprimé « sa gratitude aux peuples libres du monde entier qui ont manifesté leur solidarité avec Gaza, en particulier ceux qui ont participé aux convois de soutien et de libération terrestres et maritimes, et à tous ceux qui ont « apporté une parole de vérité ».

Al-Hayya a conclu en soulignant que « depuis deux ans, Gaza défend al-Qods et Al-Aqsa et combat l’ennemi avec courage », insistant sur la poursuite du travail avec toutes les forces nationales et islamiques pour mener à bien les étapes restantes.

Source: Média