D’après une analyse du Financial Times, la Chine serait mieux armée que les États-Unis pour faire face à la guerre commerciale engagée par Donald Trump.

Forte de sa maîtrise sur les secteurs stratégiques, des minéraux critiques aux composants pharmaceutiques, Pékin transformerait sa puissance économique en outil de dissuasion face à Washington. Alors que la guerre commerciale entre Pékin et Washington se poursuit depuis plusieurs mois, la Chine semble désormais prendre l’avantage.

Selon The Financial Times, elle serait « mieux positionnée pour faire face » à cette confrontation, notamment grâce à son contrôle quasi total sur certaines ressources indispensables à l’industrie mondiale.

En effet, la Chine domine le marché des terres rares, des minéraux essentiels utilisés dans la fabrication de technologies de pointe, allant des batteries électriques aux systèmes d’armement comme le chasseur F-35. Si Pékin met à exécution sa menace de restreindre fortement ces exportations d’ici décembre, des lignes de production américaines pourraient rapidement s’arrêter, précise The Financial Times.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a reconnu que ces mesures chinoises pourraient impacter gravement les États-Unis. Pourtant, malgré une rhétorique offensive, Donald Trump semble rechercher une issue négociée : il a qualifié les tarifs douaniers à 100 % d’« intenables » et continue de saluer son homologue chinois, le président Xi Jinping, comme un dirigeant « hautement respecté ».

Le piège pharmaceutique et technologique

Mais Pékin ne se limite pas aux minéraux. Une étude récente, citée par Bloomberg, révèle que près de 700 médicaments utilisés aux États-Unis dépendent d’ingrédients exclusivement produits en Chine, notamment pour traiter les maladies cardiaques, les cancers ou les infections.

Ce levier pharmaceutique place les États-Unis dans une position de grande vulnérabilité, en cas de durcissement du conflit. De plus, la Chine impose désormais des règles strictes sur les exportations de technologies contenant des composants ou savoir-faire d’origine chinoise.

Cela oblige des entreprises non américaines à demander l’autorisation de Pékin pour vendre des produits contenants ne serait-ce qu’une trace de matériaux chinois.

Une stratégie inspirée des propres politiques extraterritoriales américaines, que la Chine retourne aujourd’hui contre Washington. L’administration Trump de son côté chercherait désormais à rattraper son retard.

Des investissements massifs sont lancés dans le secteur minier américain, avec la création de réserves stratégiques et des participations dans des entreprises liées aux terres rares.

Mais les analystes restent sceptiques : les États-Unis ne disposent que de 2 % des réserves mondiales, contre 44 % pour la Chine.

Pékin anticipe un conflit de plus grande ampleur

Sur le plan intérieur, les tensions montent aussi. Les fermiers américains, durement touchés par la baisse des exportations agricoles vers la Chine, demandent la fin rapide de la guerre commerciale. Certains représentants du secteur estiment que seule une coopération renforcée avec des pays comme la Chine peut sauver leur activité.

La Chine prépare également ses institutions à un possible affrontement global. Le dernier plénum du Comité central du Parti communiste chinois a été marqué par une série de nominations et une campagne anticorruption renforcée.

Pour l’expert Vassili Kachine, ces mesures visent à garantir une loyauté totale en cas de crise majeure avec les États-Unis. Bloomberg évoque une stratégie chinoise bien plus large que le simple cadre économique.

En contrôlant les chaînes d’approvisionnement mondiales, Pékin démontre sa volonté d’imposer ses règles du jeu, que ce soit dans le commerce ou dans les rapports de force géopolitiques.

Face à une Chine déterminée et bien équipée, les hésitations de Washington pourraient coûter cher. La guerre commerciale n’est plus un simple bras de fer tarifaire, c’est désormais un affrontement stratégique global.

