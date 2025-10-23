Le Parlement israélien (Knesset) s’est prononcé mercredi pour l’examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain JD Vance en Israël.

Le président américain Donald Trump, allié d’Israël dans sa guerre contre la bande de Gaza, s’est prononcé contre toute annexion de la Cisjordanie par Israël, que soutient l’extrême droite israélienne.

« Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie », a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche le 26 septembre. « Non, je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas. »

Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser l’examen en première lecture des projets de loi.

Le premier texte, proposé par le chef du parti nationaliste Israël Beiteinou (opposition), Avigdor Lieberman, visant à étendre la souveraineté israélienne à Maalé Adumim, une colonie de plus de 40.000 habitants située juste à l’est d’al-Qods, a été adopté par 32 députés contre 9.

Le deuxième projet de loi, proposé par le député d’extrême-droite Avi Maoz, lui aussi dans l’opposition, visant à appliquer la souveraineté israélienne sur l’ensemble de la Cisjordanie, a été adopté en lecture préliminaire par 25 députés pour et 24 contre.

Selon les médias, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait ordonné aux députés de son parti de s’abstenir pendant les votes.

Le Likoud a qualifié les votes de « provocation de l’opposition visant à nuire à nos relations avec les États-Unis et aux grandes réalisations d’Israël » dans la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par le Hamas », dans un communiqué.

« La véritable souveraineté ne s’obtient pas par une loi symbolique (…) mais par un travail efficace sur le terrain et par la création des conditions politiques propices à la reconnaissance de notre souveraineté, comme cela a été fait dans le Golan et à Jérusalem », ajoute le texte.

Israël a approuvé en août un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l’ONU et plusieurs dirigeants étrangers.

Selon ses détracteurs, ce projet, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d’un éventuel Etat palestinien.

Lors d’un événement organisé à Maalé Adoumim le 11 septembre, Netanyahu avait affirmé qu’il « n’y aura pas d’Etat palestinien » et dit vouloir « doubler la population de la ville ».

Hors Jérusalem-est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés d’environ 500.000 colons israéliens installés dans des colonies que l’ONU juge illégales au regard du droit international.

La colonisation de la Cisjordanie, frontalière de la Jordanie, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Ces derniers mois, plusieurs ministres israéliens d’extrême droite ont appelé ouvertement à l’annexion de la Cisjordanie.

Attaques contre les cueilleurs d’olives

En Cisjordanie, les forces d’occupation et les colons oeuvrent de concert pour transformer la vie de Palestiniens en enfer.

Selon Mou’ayyad Chaaban, chef de la Commission de résistance au mur et à la colonisation, ils ont mené 158 attaques contre des cueilleurs d’olives depuis le début de la saison début octobre: dont 17 attaques menées par l’armée d’occupation, contre 141 attaques perpétrées par des colons. Ces attaques comprenaient des agressions physiques directes contre les agriculteurs, des arrestations, des interdictions d’accès à leurs terres et des restrictions de mouvement, comme cela a été le cas dans le gouvernorat de Tubas.

Il a souligné que le ciblage de la saison des olives est systématique et délibéré par l’occupation, compte tenu de son symbolisme national et du lien historique entre les Palestiniens et leur terre, ainsi que de son importance économique, sociale et culturelle.

Le contrôle de l’eau

Une autre politique est également mise en œuvre, celle de contrôler ou de détruire les sources d’eau, selon le site d’information Quds news.

Ce dernier révèle que l’occupation israélienne contrôle désormais 84% des sources d’eau en Cisjordanie et ne laisse que 16% pour les Palestiniens.

40 puits ont été détruits dans la première moitié de l’an 2025 dans la vallée du Jourdain, causant des coupures d’eau continues. Ces puits sont destinés entre autres à abreuver les troupeaux, à irriguer 3.000 dunums de terres agricoles et à fournir de l’eau potable a près de 10 mille habitants des groupements bédouins. Ce qui augmente drastiquement les couts de l’eau, affecte la production agricole et pousse les Palestiniens à quitter leurs terres.

108 ordres militaires pour s’emparer des zones aquifères ont été décrétés entre 2019 et 2025, selon Quds News. 7 puits d’eau ont été fermés au sud d’al-Khalil située dans la zone C. Dans la zone B, deux puits d’eau qui alimentent Beit Dejen et Beit Forik a l’est de Naplouse ont été fermés, provoquant une baisse du débit d’eau de 20% et affectant les besoins d’eau de 23 habitants.

12 puits artésiens ont été fermés par l’occupation dans plusieurs régions de la Cisjordanie entre janvier 2023 et aout 2025.

Entre les 15 et 21 juillet, des attaques ont été perpétrées contre les infrastructures et les réserves d’eau à Ramallah, Ariha /Jéricho, Tulkarem, Jénine, et al-Qods. Les lignes d’approvisionnement en eaux de 50 km de longueur ont été détruites dans les camps de Jénine, Tulkarem et Nour Chams.

A al-Khalil, les réserves en eau ont baissé de 50%. A Ramallah et al-Bira, elles ont baissé de 30 mille m3 ce qui a privé d’eau 60 mille maisons.

5 puits dans la région de Aïn Samia, située sur les hauteurs de Ramallah et alimentant 33 rassemblements résidentiels et quelque 110 mille habitants sont attaqués régulièrement par les colons.

En mai 2025, les colons ont asséché la source de Oja au nord d’Ariha, poussant les habitants à rechercher des alternatives.

En même temps, les autorités de l’occupation poursuivent avec acharnement le forage des puits d’eau souterrains dans les colonies dont celui de la vallée du Jourdain d’une profondeur de 600 mètres pour le compte de la société israélienne Mikrot.

Perquisitions et arrestations de l’armée et attaques de colons

En même temps, les perquisitions et les arrestations sont incessantes.

Ce mercredi, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 43 Palestiniens dans plusieurs zones de Cisjordanie, dont un enfant dans le gouvernorat d’al-Khalil/Hébron et d’anciens prisonniers palestiniens, selon des organisations de prisonniers palestiniens. Elles ont installé plusieurs points de contrôle militaires dans ses entrées et celles de certains de ses villes et camps. Elles ont fermé un certain nombre de routes principales et secondaires avec des barrières en fer, des blocs de ciment et des monticules de terre.

La nuit dernière, un groupe de colons ont attaqué les abords du village de Burqa, à l’est de Ramallah. Ils se sont ensuite retirés de la zone sans faire de blessés ni de dégâts matériels, selon l’agence de presse palestinienne WAFA.

Les Nations Unies ont annoncé avoir recensé environ 757 attaques au cours du premier semestre de cette année. Le porte-parole de son Secrétaire général, António Guterres, a accusé les colons de mener des attaques brutales contre les Palestiniens, en l’absence de toute responsabilité et de toute protection. Ce qui ne les dissuade de continuer en toute impunité.

Source: Divers