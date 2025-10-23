Des milliers de Juifs ultra-orthodoxes ( ndrl: Haredim) bloqué des routes dans le centre, le nord et le sud « d’Israël » mercredi soir, protestant contre l’arrestation de conscrits insoumis de leur communauté et leur refus de servir dans l’armée.

Les Haredim poursuivent leurs protestations contre la conscription militaire suite à une décision de la Cour suprême du 25 juin 2024, les obligeant à servir et interdisant toute aide financière aux institutions religieuses dont les étudiants refusent le service militaire.

Les Haredim représentent environ 13 % des 10 millions d’habitants « d’Israël » et refusent le service militaire », affirmant consacrer leur vie à l’étude de la Torah. Ils affirment que « l’intégration dans la société laïque menace leur identité religieuse et la pérennité de leur communauté ».

Les grands rabbins, dont les déclarations sont considérées comme un édit religieux pour les Haredim, se font de plus en plus entendre, appelant « au refus de servir et allant jusqu’à déchirer les convocations ».

La chaîne privée 10 a rapporté que « des milliers de Haredim ont manifesté mercredi soir dans plusieurs villes d’Israël, après l’arrestation de trois étudiants de yeshiva par la police militaire la nuit dernière ».

Selon la même source, les manifestants sont descendus dans les rues de Bnei Brak, Jérusalem (centre) et Safed (nord), bloquant les axes routiers principaux et exigeant la libération des jeunes et l’annulation des consignes de conscription pour les étudiants de yeshiva.

Affrontements

Les manifestations se sont concentrées sur l’autoroute 4 près de Bnei Brak, rue Jabotinsky, à Beit Shemesh (centre) à Safed et à Kikar Hashavat (place du Chabbat) à Jérusalem.

La chaîne a rapporté que « les manifestations se sont intensifiées rue Bar Lev à Jérusalem, bloquant la chaussée et la voie du tramway, et lançant des pierres sur les véhicules ».

La chaîne a ajouté que d’importantes forces de police israéliennes ont œuvré pour disperser les manifestants, précisant que des affrontements entre manifestants et policiers ont été signalés à certains endroits.

De son côté, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que « des manifestants, rue Jabotinsky à Bnei Brak, scandaient : « L’armée est pire que la mort. Nous allons en prison, pas à l’armée.»

Le journal Israel Hayom a rapporté que « des centaines de Haredim ont également manifesté devant la prison militaire n° 10 de la base militaire de Beit Lid, près de la ville de Kfar Yona (centre d’Israël), pour protester contre l’arrestation de réfractaires par la police militaire.

Depuis des décennies, les Juifs Haredim peuvent éviter la conscription dès l’âge de 18 ans en obtenant des sursis répétés sous prétexte d’étudier dans des séminaires religieux, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’exemption, actuellement fixé à 26 ans.

L’opposition accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahu de chercher à faire adopter une loi exemptant les Haredim de la conscription, en réponse aux demandes des partis Shas et Yahadout HaTorah, qui se sont retirés du gouvernement plus tôt cette année, mais qui se préparent à y revenir dès l’adoption d’une loi répondant à leurs exigences.

