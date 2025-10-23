Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la République islamique d’Iran ne reprendra pas les négociations avec les États-Unis tant que Washington maintiendra ses exigences excessives.

« Tant que les Américains n’abandonneront pas leur politique excessive et continueront de formuler des demandes déraisonnables à notre égard, nous ne retournerons pas à la table des négociations », a déclaré M. Araghchi ce mercredi 22 octobre à son arrivée à l’aéroport Martyr Hacheminejad de Machhad, où il a participé à un sommet régional intitulé diplomatie provinciale.

Le chef de la diplomatie iranienne a attribué l’échec des précédentes négociations ainsi que les discussions de New York aux exigences excessives américaines, en faisant référence aux cinq séries de pourparlers nucléaires tenus avant l’agression américano-israélienne contre la République islamique en juin 2025.

En outre, M. Araghchi a ajouté qu’un « accord raisonnable et mutuellement bénéfique » aurait également pu être trouvé lors de la récente Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, ajoutant que cette occasion a été perdue pour les mêmes raisons.

Tant que des attentes excessives subsisteront, il n’y aura aucune base de négociation avec les États-Unis

Il a souligné que l’Iran avait toujours démontré son engagement en faveur de la paix et de la diplomatie, même face à un adversaire qui refuse d’en respecter les principes. Cependant, il a affirmé que cette position prise par la RII ne signifie pas que « nous renoncions aux droits du peuple iranien ».

« Chaque fois que les intérêts du peuple iranien et les intérêts supérieurs du pays pouvaient être garantis par la diplomatie, nous avons agi en ce sens. Mais nous faisons face à ceux qui n’ont jamais respecté la diplomatie », a-t-il dit.

Abbas Araghchi a confirmé que l’Iran avait récemment échangé des messages avec l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient Steve Witkoff par l’intermédiaire de médiateurs, tout en précisant clairement que Téhéran ne reprendra pas les pourparlers à moins que Washington change fondamentalement leur approche et qu’il accepte que les négociations soient fondées sur le respect mutuel et l’égalité des positions.

Dans la foulée, le chef de la diplomatie iranienne a averti que les stratégies ratées de Washington ne donneraient aucun résultat.

