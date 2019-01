Un groupe de scientifiques britanniques a fait une liste de symptômes annonciateurs des maladies oncologiques qui doivent pousser une personne à s’adresser à un médecin.

Des chercheurs du Macmillan Cancer Centre ont fait une liste de symptômes qui peuvent révéler un cancer, selon The Daily Express.

Parmi les signes alarmants qui peuvent révéler des processus malins dans l’organisme, ils citent des changements brutaux dans le fonctionnement de l’appareil digestif ou de la vessie, des saignements «inexpliqués», des grosseurs à la poitrine ou ailleurs, des difficultés à avaler, le changement de la couleur et de la taille des grains de beauté et une toux qu’il n’est pas possible de soigner.

Selon les médecins britanniques, quatre cas de cancer sur dix peuvent être prévenus par un diagnostic rapide.

De plus, comme l’ont déclaré des spécialistes de l’American Cancer Society (ACS), environ 40% des cas de cancer sont liés à des mauvaises habitudes, surtout au tabagisme et à la malnutrition. La santé est également affectée par la consommation d’alcool, l’exposition aux rayons ultraviolets et une faible activité physique.

Source: Avec Sputnik