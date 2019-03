Les alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient risquent d’être confrontés à des soulèvements de leurs « citoyens humiliés » s’ils continuent à dépendre de Washington, a averti un responsable iranien cité dimanche par l’agence officielle Irna.

Le président américain Donald « Trump et même ses vassaux ridiculisent et humilient jour et nuit l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, en disant +vous n’êtes rien sans nous et ne tiendriez pas un seul jour sans le soutien des Etats-Unis+ », a prévenu l’amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran.

En octobre, M. Trump avait affirmé que le roi Salmane d’Arabie saoudite, 83 ans, pourrait ne pas tenir « deux semaines » sans le soutien militaire des Etats-Unis, des propos ignorés par Ryad.

« Si les alliés des Etats-Unis dans la région poursuivent leur politique de dépendance aux ennemis de l’islam, ils seront confrontés au soulèvement de leurs citoyens humiliés », a ajouté M. Shamkhani, selon Irna.

Source: Avec AFP