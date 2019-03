L’opposition bahreïnie n’a pas du tout admis les efforts de normalisation avec l’entité sioniste entamée par le régime. Et elle compte afficher haut et fort sa position. Dans la capitale libanaise et plus précisément à Dahieh, où une rencontre se prépare ce mercredi 21 mars, entre la Coalition du 14 février, une faction de l’opposition bahreïnie à l’étranger et des factions de la résistance palestinienne.

Lors d’une interview exclusive de notre site francophone d’al-Manar avec un dirigeant de cette Coalition, D. Ibrahim al-Aradi, il a affirmé que le peuple bahreïni ne restera pas les bras croisés en cas de visite du Premier ministre isrélien Benjamin Netanyahu à Manama, comme il avait promis de le faire. Une visite qui tarde toutefois, constate M. Aradi. Selon lui, la normalisation entamée par le régime de son pays avec Israël vise à le protéger , parce qu’il n’a aucune assise populaire et se sent en danger. « La normalisation avec Israël est une condition sine qua non des Etats-Unis pour continuer à protéger ces régimes », explique-t-il aussi.

En parlant de la révolution de son peuple, entamée depuis 2011 pour réclamer son autodétermination et un régime constitutionnel, l’opposant bahreïni estime que sa répression est aussi liée l’imposition de l’entité sioniste parmi les peuples de la région, « parce que les USA savaient très bien l’attachement du peuple bahreïni à la cause palestinienne ». A cet égard, M. Aradi rappelle à quel point cette répression comprend des similarités avec celle exercée par les autorités de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien.

Question:Dans quelle phase se trouve actuellement la révolution bahreïnie?

Nous sommes aujourd’hui dans la 9ème année de la révolution du peuple bahreïni. Notre phase actuelle est celle de la résilience et du refus politique. Dans tous ses aspects. Les jeunes de la Coalition du 14 février n’ont jamais suspendu leurs activités, en utilisant bien entendu les moyens civilisés. Ils poursuivent leurs protestations. Hélas nous subissons un véritable blackout médiatique.

De plus le Bahreïn est désormais occupé par plusieurs pays. Des forces émiraties, les forces saoudiennes du Bouclier d’al-Jazeerat, il y a aussi des pakistanais qui ont été naturalisés, et qui ont été armés jusqu’aux dents. Sans oublier la présence américaine et britannique qui date depuis de longues années et qui accorde une couverture à ce régime. Ce qui n’empêche pas le peuple bahreïni de poursuivre sa lutte via ce que nous appelons le refus politique.

Q==Pourquoi ne pas avoir pensé à militariser cette révolution ?

On nous accuse de le faire, mais sans jamais présenter aucune preuve. Non, il n’a jamais été question de militariser la révolution au Bahreïn. Pour le peuple bahreïni, c’est la lutte pacifique qui est primordial .Nous n’avons aucun intérêt au recours aux armes. Le monde devrait voir le côté civilisé de notre peuple. Nous avons vu ce que les armes ont fait en Syrie. En revanche, au Bahreïn, c’est le régime des Khalifat qui apporte des mercenaires et se procure des armes pour des milliards de dollars, pour réprimer le peuple bahreïni.

Q== Quel est le dernier bilan de votre révolution?

200 bahreïnis sont tombés en martyrs, des centaines d’autres ont été blessés. Des centaines sont traqués à l’intérieur, des milliers sont emprisonnés. L’opposition parle de 4000 détenus politiques. Mais à chaque fois qu’il en libère un, il en capture dix autres. Parfois ce sont des familles entières qui sont arrêtés.

Q== Votre représsion ressemble beaucoup à ce les Israéliens infligent aux Palestiniens. Y a-t-il aussi des destructions de maisons comme cela se passe avec les Palestiniens ?

Oui, d’ailleurs ce sont les mêmes procédés israéliens qui sont utilisés par les Khalifat contre le peuple bahreïni. Oui ils perquisitionnent des maisons et les saccagent surtout. Mais ce sont surtout les mosquées qu’ils ont détruites. 38 mosquées ont été réduites en miettes. Depuis, les gens prient sur les trottoirs et les rues. Ce régime sectaire et confessionnel voudrait se venger du peuple bahreïni parce qu’il revendique son droit à l’autodétermination.

il n’a aucune légitmité. Il faut en finir avec cette dictature qui n’a fait qu’appauvrir le peuple, a transformé le pays en une plateforme contre les pays avoisinants et se veut être complice avec l’entité sioniste.

Q==Quels sont les autres procédés du régime similaires à ceux utilisés par l’entité sioniste contre les Palestiniens ?

La répression dans toutes ses formes exercée contre la population autochtone est similaire à celle exercée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien. Il y a aussi une politique de changement démographique qui est exécutée, comme en Palestine occupée, aux dépens de la population autochtone via une politique de naturalisation. Au début, celle-ci voulait faire valoir la communauté sunnite aux dépens de la chiite qui est majoritaire. Maintenant, cette naturalisation se fait aux dépens de tout le peuple, toutes communautés confondues.

Ils ont naturalisé des personnes qu’ils voulaient engager comme mercenaires et les recruter dans les forces de sécurité. Quelque 150.000 personnes ont été naturalisées, selon des chiffres anciens. C’est-à-dire le cinquième de la population. Cette campagne de naturalisation a commencé à partir 1999 et ne s’est jamais arrêtée. Mais elle est mise en exécution en catimini… c’est un conseiller du roi, le britannique d’origine soudanais Salah al-Bandar qui a révélé au grand jour cette campagne de changement démographique, après avoir fait défection.

Les bahreïnis sunnites se rendent compte de plus en plus que ce remplacement les concerne aussi. On le constate sur les réseaux sociaux où ils se plaignent ouvertement. Au début, le régime a tenté de creuser le clivage entre les chiites et les sunnites en faisant croire à ces derniers que les Chiites voudraient instaurer un régime de Welayat faquih au Bahreïn et qu’ils n’auront plus aucun rôle.

Q==Ont-ils cru cette version ?

Personne ne l’a cru, on les a obligés à la croire sous la menace et la terreur. Le militant du courant Waed Ibrahim Charif n’est pas un chiite. Il a été arrêté à plusieurs reprises.

Q==Pourquoi le régime utilise-t-il donc ce spectre de la wilayat al-Faquih alors ?

A la lumière de l’intervention émiratie et saoudienne au Bahreïn, on peut en déduire que ces régimes appréhendent un changement au Bahreïn, parce qu’ils sont persuadés que cela va se répercuter sur eux aussi et que cette révolte populaire pour l’autodétermination fera tache d’huile et se répandra parmi leurs peuples aussi.

De leur part, les renseignements américains et britanniques voudraient consolider le pouvoir de ces régimes et surtout les pousser à refuser d’exécuter les revendications des peuples de cette région du Golfe, parce que ces peuples qui sont opprimés, soutiennent le peuple palestinien. Ils veulent sioniser le Golfe via le portail de Manama.

Q== Vous voyez qu’il y a un lien entre la répression exercée sur les peuples de cette région du Golfe à l’acceptation d’Israël

Sans aucun doute. Tout ce qui est exercé contre le peuple bahreïni et le peuple yéménite et les autres peuples devrait servir ce plan.

De plus ces régimes ont besoin des sionistes pour perdurer. Parce qu’ils n’ont aucune assise populaire. Ils sont méprisés et rejetés par leur peuple …

Q= A votre avis, pourquoi cette campagne de naturalisation a été lancé à partir de 1999 à votre avis ?

Cette année-là, le père du roi actuel Hamad Ben Issa est décédé. en 1994, face à la révolution qui avait éclaté, pour une énième fois, et au cours de laquelle ses dirigeants ont été expulsés, des martyrs sont tombés et des gens ont été faits de prisonniers,… il avait alors promis des réformes politiques, de vider les prisons, de procéder à des changements en faveur d’un pouvoir constitutionnel. Hamad avait alors conclu une charte nationale avec les dirigeants de cette révolution, en leur promettant une monarchie constitutionnelle, et le rapatriement des personnes qui ont été expulsées et autres…

Mais il les a trompés. Dès qu’il a accédé au pouvoir, il s’est rétracté et a entamé sa campagne de naturalisation à bout portant, alors que l’acquisition de la nationalité bahreïnie était auparavant l’une des tâches les plus difficiles.

Q==Quelles sont les catégories qui sont les plus naturalisées au Bahreïn à l’heure actuelle ?

R==Le régime a naturalisé des gendarmes jordaniens, ainsi que des prédicateurs takfiristes, qui sont dans leur majeure partie des syriens originaires de la province syrienne de Deir Ezzor et qui sont attachés à la pensée de Daech. Il en est de même avec des Irakiens qui faisaient partie des fédayins de Saddam Hussein. Ce sont ces personnes-là qu’ils recrutent dans les services de sécurité et qui sont chargées de torturer le peuple bahreïni dans les prisons.

En même temps, le régime destitue les vrais bahreïnis de leur nationalité. Depuis 2011, pas moins de 950 ont été destitués, et j’en fais partie. Hamad devrait être jugé pour les crimes qu’il a commis…

Q= vous avez dit que le régime bahreïni a besoin du sionisme parce qu’il se sent en danger. En quoi il va pouvoir l’aider ?

Nous avons vu comment les dirigeants du Bahreïn qui n’ont aucune légitimité et qui gouvernent sans constitution se sont rendus à la conférence Varsovie. Ils avaient auparavant envoyé une délégation bahreïnie à Tel Aviv, c’est une honte pour le peuple bahreïni. La normalisation avec l’entité sioniste a commencé bien avant, mais elle est devenue plus ostentatoire ces dernières années.

Par cette normalisation, le dirigeant du Bahreïn veut surtout adresser un message aux Américains, aux Européens, en leur disant je me trouve dans un pétrin, mon peuple ne veut plus de moi, je ne lui ai rien offert, c’est seulement Netanyahu qui va me protéger de ce peuple.

Q== Le contraire est-il vrai aussi ?

R== oui le contraire est vrai aussi dans le sens que les puissances qui veulent imposer la normalisation avec Israël savaient très bien les réelles positions du peuple bahreïni qui sont très pro palestiniennes et anti israéliennes. Nous, dans la coalition du 14 février, notre slogan est que nous gardons un œil sur notre révolution et l’autre sur la Palestine, et l’autodétermination du peuple palestinien. Ce n’est pas un secret. Dans les écoles, dans le passé, nous chantonnions tous les jours notre hymne nationale et celui de la Palestine.

Q== En quoi Netanyahu va-t-il protéger le régime illégitime du Bahreïn ? Ne va-t-il pas enfoncer davantage le clou entre lui et le peuple bahreïni ?

C’est d’ailleurs ce que les élites bahreïnies mettent en garde le régime. Elles l’avisent sans répit que Netanyahu ne va pouvoir le protéger… Mais les Etats-Unis, pour protéger Hamad, lui imposent en retour la normalisation. Ils le somment ainsi que les autres régimes de prendre le chemin de la normalisation avec Israël pour perdurer. Ces efforts sont désormais publics, ils ne sont plus secrets ni clandestins… Avec Donald Trump, ces régimes sont encore plus menacés que jamais. Cela fait aussi partie du Deal du siècle destiné non seulement à liquider la cause palestinienne mais aussi à en finir une fois pour toutes avec les peuples qui soutiennent la cause palestinienne. C’est pour cela que les Etats-Unis laissent faire toutes les violations des droits de l’homme commises par ces régimes et se contentent de déclarations et de positions verbales dans lesquelles ils font part de leur inquiétude. Alors qu’ils ne sont pas du tout inquiets. Les Américains seront inquiets lorsque les peuples accèderont au pouvoir…

Q== Donc vus voulez dire que ce n’est pas dans l’intérêt des USA que les peuples se gouvernent dans notre région, les démocraties dans la région ne sont pas dans l’intérêt des USA

En tout cas, ils ne veulent pas de dirigeants à l’instar de sayed Nasrallah ou d’al-Houthi ou à l’instar de cheikh Qassem. Ils ne veulent pas de dirigeant qui puisse avoir une assise populaire ou être intelligent. Ils voudraient des dirigeants arabes qui ne comprennent rien…pour qu’ils puissent les faire chanter sans cesse. les USA n’ont nullement bronché lorsque en Arabie saoudite, les habitants de la région de Aawwamiyat ont été bombardés et expulsés… ce qui veut dire qu’au fond d’eux-mêmes ils appuient la répression des peuples….

Q== S’agissant de la normalisation, en révisant les tous débuts, on constate qu’elle a commencé dans les années 90 du siècle dernier, via des rencontres entre des responsables bahreïnis et des personnalités américaines pro israéliennes. Est-ce que le peuple bahreïni était au courant de ces rencontres ?

Je ne le crois pas. Sauf dans un cercle très restreint peut-être. Le régime pendant longtemps n’a pas osé déclarer avoir entamé ce processus. Je pense qu’ils ont tout fait pour tenir le peuple bahreïni dans l’ignorance de ce qui se passait dans ce dossier. Et ils continuent de le faire. Imaginez que l’un des membres de la délégation bahreïnie qui s’est rendue à Tel Aviv a prétendu qu’il ne savait pas où ils se rendaient, qu’il a dormi dans l’avion et s’est réveillé au-dessus de Tel Aviv… Bien sûr qu’il ment parce qu’il veut leurrer le peuple bahreïni.

Une question s’impose toutefois, pourquoi Netanyahu ne s’est pas encore rendu à Manama comme il avait déclaré vouloir le faire.

Q==Justement, quelle est votre réponse à cette question ? Quelque chose se prépare-t-il au cas où Netanyahu va se rendre à Manama ?

Oui bien sûr. Nous dans la coalition du 14 février ferons tout pour l’empêcher. Il y aura bientôt des activités qui illustreront la réelle position du peuple bahreïni, voire de tous les peuples du Golfe et qui refusent la normalisation avec Israël. Le peuple ne se taira pas. Vous allez voir lors de la commémoration de la Journée d’al-Quds comment les gens vont manifester. La Palestine se trouve dans le cœur de chaque bahreïni, sunnite ou chiite. Hamad ben Issa est une exception au Bahreïn et il est rejeté de la part de son peuple. Oui nous préparons quelque chose en cas de la visite de Netanyahu.

Source: Al-Manar