Le cinquième mandat que Netanyahu s’apprête, selon les dernières prédictions, à mener à la tête des territoires occupés de la Palestine, est loin d’être une partie de plaisir: il a promis de judaïser la Cisjordanie, d’occuper Gaza, de faire sien le Golan, de bombarder le CGRI, d’en découdre avec le Hezbollah et c’est sur fond de toutes ces promesses, qu’il a gagné. Or ce cinquième commence mal: mardi 9 avril, alors même que les israéliens des colonies du sud votaient, une opération spectaculaire a visé pour la première fois en Cisjordanie, un site militaire israélien.

Cette opération que la presse sioniste a tenté tant bien que mal de censurer, a été la sixième du genre à avoir été organisée depuis automne 2018 en coordination avec Gaza, comme en conviennent désormais les services de renseignements israélien. À quelques heures d’intervalle, un autre signal inquiétant, cette fois émis depuis Gaza : un drone de l’armée israélienne a été abattu par les combattants palestiniens. Tout ceci devra faire un drôle de cinquième mandat pour « Bibi » qui, selon les sources israéliennes, en a même été hier à se rendre sur la plage pour encourager les vacanciers à aller voter en sa faveur!

Selon des sources palestiniennes bien informées, le drone d’espionnage israélien a été visé mardi, 9 avril, tard dans la soirée, à l’est de Rafah au sud de la bande de Gaza avant d’être intercepté par les brigades d’Ezzedine al-Qassam, branche militaire de la Résistance palestinienne, le Hamas.

Sous couvert d’anonymat, la source déclare à l’agence de presse turque Anadolu que le drone a été localisé à Gaza, à environ 150 mètres des territoires occupés de la Palestine. Les Brigades de Qassam seraient donc en possession de l’engin, précise la source.

La même source indique aussi qu’une fois drone écrasé, les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur les combattants de la Résistance palestinienne pour les empêcher de s’emparer de l’appareil, sans doute par crainte de voir les combattants palestiniens s’en servir pour leurs propres opérations.

La chaîne 2 de la télévision israélienne a quant à elle prétendu que le drone s’était abîmé à cause de la défaillance technique et non à la suite d’une attaque palestinienne, ce qui reste évidemment à prouver. En octobre 2018, un autre drone de l’armée israélienne a connu le même sort dans le nord de la bande de Gaza et là aussi les médias israéliens ont adopté une attitude de déni. Depuis janvier 2017, au moins 8 drone « Skylark » ont toutefois été abattus : ce qui va sans compter évidemment celui du mardi soir.

Pour l’armée israélienne, ces signaux sont loin d’être prometteurs, la Résistance palestinienne se dotant de jour en jour de plus vastes capacités : fin mars, et à deux reprises, Gaza a tiré des missiles de haute précision contre les colonies du nord de Tel-Aviv et du sud des territoires occupés de la Palestine. À cette capacité semble s’ajouter désormais une autre, celle qui s’identifié à un ébauche de la Défense aérienne.

Source: PressTV