Le point fort du discours du SG du Hezbollah se situe dans sa dernière partie, lorsqu’il menacé les Etats-Unis sur la question des missiles de haute précision.

« Si vous continuez de harceler les responsables libanais en accusant le Hezbollah de détenir des usines de fabrication de ces missiles, alors que nous assurons que nous ne les possédons pas, nous pourrions prendre la décision d’en construire au Liban,…, nous en avons les capacités et toutes les compétences nécessaires » a harangué sayed Hassan Nasrallah le vendredi 31 mai.

La première fois qu’il avait a révélé la présence de ces missiles, au côté des autres projectiles sporadiques, c’était lors de la dernière célébration de Achoura. Il avait aussi enchaîné non sans ironie que les civils israéliens devraient s’estimer satisfaits que la Résistance détiennent ce genre de roquettes car ceci devrait les épargner.

Tout en possédant désormais l’arme nécessaire qui impliquera le front israélien intérieur dans toute prochaine guerre, pour la première fois depuis l’éclatement du conflit arabo-israélien, le chef de la Résistance libanaise semble toutefois veiller à ce que la bataille demeure militaire par excellence.Un souci que les Israéliens ne possèdent pas à l’encontre des civils arabes, quoique l’ensemble de leurs missiles soient bien précis.

Selon le journal libanais al-Akhbar, ces missiles HP e t comme le dit leur nom, devrait ajouter la caractéristique de précision à leur tir et donc à leur efficacité.

Ils peuvent par conséquent influer sur trois parcours, estime le quotidien : avoir de l’impact sur les capacités de combats de l’armée israélienne, en bombardant ses casernes, les bases de son armée de l’air, et les zones d’attroupements, les installations de contrôle et autres.

Ils devraient en second lieu permettre de brouiller et donc de paralyser les systèmes qui fournissent les services liés aux infrastruct ures pendant une longue durée et leur occasionner des pertes estimées a plusieurs milliards de dollars.

Finalement, cette arme peut aussi se transformer en une arme non conventionnelle en ciblant des installations pétrochimiques ou nucléaires.

« Ainsi, ces missiles de la résistance sont devenus la riposte convenable à la supériorité aérienne israélienne, car ils lui permettent de réaliser ce que la force aérienne peut faire, c’est-à-dire viser des cibles en profondeur, sans besoin d’avions », a conclu al-Akhbar.

Au Liban, il faut croire que les propos de Sayed Nasrallah sur ses nouvelles armes ont satisfait de nombreux libanais qui se voient déjà les fabriquer et les exporter. Comme l’avait évoqué le chef du Hezbollah, après avoir menacé de construire ses usines, en plaisantant : « peut-être nous finirons par en exporter et nous pourrions alors donner un coup de main au budget de l’Etat libanais ».

Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont fusé de toutes parts. Avec des illustrations et des montages qui ne manquent pas d’humour.

« Usine Abou Ali Qassem pour les missiles hp. Service de livraison gratuite pour tous les pays du monde », a écrit un internaute, sur une illustration d’une missile, avec pour slogan «Celui qui aime le Liban doit aimer son industrie »,

« Nous avons des missiles à vendre made in lebanon. Paiement à crédit et livraison gratuite », a tweeté un autre internaute, dans la même logique

Curieusement, du côté des Américains, contre lesquels le discours a été très offensif, les dénigrant comme avec l’émissaire Jeffery Feltman, les tournant en dérision comme avec le conseiller à le Sécurité John Bolton en rappelant qu’il ressemble a un personnage des dessins animés, et les menacçant aussi, il n’y a eu aucune réaction. il semble qu’une fois de plus, le chef du Hezbollah a su où le bât blesse.

