L’entité sioniste qui est devenue le meilleur fournisseur en armements de l’Arabie saoudite œuvre pour édifier un aéroport militaire dans ce pays.

Selon des sources arabes citées par le site d’informations en ligne Khalij on line, cet aérodrome devrait être destiné à accueillir ses avions militaires, à les approvisionner en carburant et y héberger ses soldats. Il serait même question d’y installer des radars et des appareils de surveillance et d’espionnage spécialement conçus pour les aéroports militaires.

La demande israélienne a déjà été présentée aux autorités saoudiennes depuis plusieurs mois, indiquent les sources arabes selon lesquelles les tractations ont été entamées pour louer une portion de terre pour une longue durée.

Elle pourrait se situer non loin de l’aéroport de l’émir Sultane ben Abdel Aziz à deux kilomètres de la ville de Tabouk, dans le nord du royaume.

Cette région hautement sensible revêt son importance stratégique et militaire du fait qu’elle se situe dans une zone censée être la plus proche de la Palestine occupée.

Une fois cet aéroport construit, il faut s’attendre à une collaboration militaire poussée entre Israéliens et Saoudiens, sous prétexte de lutter contre l’Iran, a écrit le site d’informations qatari Watanserb.