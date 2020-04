Un Think tank israélien s’est penché sur les moyens d’exploiter la pandémie du nouveau coronavirus pour affaiblir le pouvoir du Hezbollah et surtout son aptitude à développer ses capacités militaires et pour faire pression sur ses alliés dans le but de réduire sa menace contre Israël.

Selon le journal libanais al-Akhbar, l’Institut des recherches pour la sécurité nationale à Tel Aviv a proposé au gouvernement israélien de suivre les démarches suivantes car d’après lui l’aggravation de la crise sanitaire au Liban en raison de la propagation du Covid-19 offre des opportunités à Israël sur les deux plans politique et militaire.

La première qu’il propose consiste à ce qu’Israël œuvre dans les coulisses afin que le Liban puisse obtenir l’aide occidentale mais à condition de demander à ses partenaires au sein du gouvernement de réduire son pouvoir dans les institutions étatiques.

En outre, le centre recommande au gouvernement israélien de continuer à soutenir l’armée libanaise en tant que force nationale capable de faire face au Hezbollah.

Toujours selon l’Institut, il faut aussi pousser les partenaires du Hezbollah dans le gouvernement libanais afin qu’il limite ses fournitures en missiles de précision et qu’il suspende le développement de son arsenal militaire.

« Israël devrait être conscient que parallèlement à l’exactitude de l’approche de l’armée contre les efforts déployés pour transférer des armes depuis la Syrie vers le Liban et la nécessité de la continuer, mais les conditions actuelles accentuent les risques de l’éclatement d’une confrontation militaire entre le Hezbollah et Israël », a conclu l’institut.

Ce dernier a dit aussi s’attendre à une résurgence du mouvement de contestation qui avait éclaté en octobre 2019 pour protester contre la crise économique et financière qui a frappé le pays du cèdre, estimant que cette crise constitue elle aussi une autre opportunité que l’entité sioniste devrait exploiter pour affaiblir l’emprise du Hezbollah.