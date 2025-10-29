Des dizaines de Palestiniens, dont 35 enfants, sont tombés en martyre et des dizaines d’autres blessés, ce mercredi 29 octobre, lors d’une série de frappes aériennes israéliennes intenses visant différentes zones de la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 100 martyrs à Gaza, depuis la veille.

Les factions palestiniennes ont qualifié cette escalade de « grave violation » de l’accord de cessez-le-feu conclu à Charm el-Cheikh sous l’égide des États-Unis.

Les frappes aériennes ont ciblé des tentes abritant des personnes déplacées et des bâtiments résidentiels à Khan Younes, Deir el-Balah et dans la ville de Gaza.

Une frappe de drone a visé une tente abritant des personnes déplacées près du Collège des sciences, à l’ouest de Khan Younes, tuant trois Palestiniens. Quatre autres Palestiniens ont été tués lors d’une frappe similaire contre une tente dans un camp, à l’est de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, à Deir el-Balah.

Sur la place de la municipalité de Deir el-Balah, un drone israélien a également ciblé une tente abritant des personnes déplacées, tuant quatre personnes.

Cinq Palestiniens supplémentaires ont perdu la vie suite à frappe israélienne contre une tente dans le quartier d’al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younes.

Un enfant a en outre été tué lors du bombardement de la maison de la famille Abu Sharar dans le camp de réfugiés d’al-Bureij, et un autre enfant et son père ont été tués lorsque l’appartement de la famille al-Qudra, dans le quartier d’al-Amal à Khan Younes, a été ciblé.

Cinq Palestiniens, dont un enfant et ses parents, ont péri lorsque leur voiture a été bombardée à Khan Younes, selon le Croissant-Rouge palestinien.

À Gaza, des avions de combat israéliens ont ciblé la maison de la famille al-Banna dans le quartier d’al-Sabra, tuant quatre Palestiniens, dont un enfant et un nourrisson. Les équipes de la protection civile s’efforçaient de dégager les victimes des décombres.

Les forces d’occupation israéliennes ont également bombardé les maisons des familles Awida et Abu Hanna dans les quartiers d’al-Zaytoun et d’al-Yarmouk, faisant de nouvelles victimes.

Cette nouvelle agression survient après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné des frappes « immédiates et puissantes » sur Gaza, à la suite des allégations formulées par les responsables israéliens contre le Hamas, l’accusant d’avoir ciblé des soldats israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Le mouvement de résistance palestinien a catégoriquement rejeté toute implication, dénonçant le régime qui viole délibérément les termes de l’accord et cherche à le faire échouer.

Précédemment, le mouvement avait signalé que l’armée israélienne entravait intentionnellement la récupération et le transfert des dépouilles des captifs israéliens, comme convenu dans l’accord, ce qu’il considère comme une « obstruction systématique » commise par le régime de Tel-Aviv.

Le Hamas a, par ailleurs, fustigé la fermeture continue du point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui constitue la principale voie d’approvisionnement du territoire, y voyant une nouvelle preuve du refus du régime de respecter ses engagements.