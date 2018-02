Le Hezbollah a condamné avec véhémence l’agression israélienne permanente contre la République arabe syrienne et le ciblage répété de ses sites et de ses structures militaires et civiles.

Dans son communiqué samedi, le Hezbollah a applaudi « la vigilance de l’armée arabe syrienne qui a affronté vaillamment les chasseurs de l’ennemi israélien , et a réussi à abattre un de ses F-16 » soulignant que « cela annonce le début d’une nouvelle stratégie qui met un terme à la violation du ciel et du territoire syriens ».

Le texte ajoute : »Nous condamnons le soutien de l’ennemi au terrorisme et aux groupuscules takfiristes , et tout autant, son ingérence dans la crise syrienne à travers la porte de l’agression et de menaces. Nous confirmons que les développements d’aujourd’hui signifient clairement la fin des vieilles équations ».

Et de conclure : »nous réiterons notre position ferme et forte au côté du peuple syrien pour défendre son territoire, sa souveraineté et ses droits légitimes « .

Source: AlManar