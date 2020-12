L’avion effectuant le premier vol commercial direct entre ‘Israël’ et le Maroc a décollé mardi 22 décembre de Tel-Aviv avec à son bord le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et un conseiller spécial du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon des témoins, cités par l’AFP.

Kushner qui était en visite en ‘Israël’ a remercié son « ami » Mohammed VI pour avoir fait du Maroc le quatrième pays arabe – après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan – à avoir donné son accord cette année à une normalisation de ses relations avec ‘Israël’.

« 50.000 Israéliens viennent tout juste de se rendre à Dubaï et ce qui se passe là-bas est une révolution parce que les Emiratis les ont accueillis chaleureusement (…) et la même chose va se produire maintenant à Rabat et Casablanca », a pour sa part estimé Netanyahu.