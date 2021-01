Principal soutien aux régimes autocratiques et despotiques dans le monde arabe, Israël compte demander à la nouvelle administration américaine « de ne pas faire pression sur l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis sur le dossier des droits de l’homme et d’autres questions », ont rapporté les médias israéliens, selon le site d’informations libanais al-Mayadeen Tv.

Le site web israélien Wallah a fait remarquer dans son rapport que le président élu américain Joe Biden ne s’était pas entretenu avec les dirigeants de saoudiens, égyptiens, émiratis dans le cadre des pourparlers qu’il avait eus avec les dirigeants mondiaux, après sa victoire aux élections présidentielles américaines.

« Bien que ces pays soient considérés comme les principaux alliés de Washington dans la région, il a adressé ses critiques pendant sa campagne électorale à l’Arabie saoudite dans la guerre contre les Yémen », constate Wallah.

Le rapport a souligné qu’Israël considère ses relations de sécurité et de renseignement avec l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis comme «un facteur clé dans la stratégie pour contenir l’Iran, et une composante importante pour la sécurité régionale».

Il a noté qu’Israël a récemment accordé une attention particulière au Yémen, «par crainte d’une agression contre les navires israéliens qui traversent la mer Rouge près des côtes yéménites, et aussi en raison des effets négatifs du repositionnement iranien au Yémen sur l’Arabie saoudite et l’Égypte ».

Le rapport fait part d’estimations israéliennes selon lesquelles Biden modifiera considérablement la politique américaine envers le Yémen, en particulier « en ce qui concerne le rôle saoudien dans la guerre là-bas ».

A la foi de responsables de la sécurité, il rapporte que l’entité sioniste a l’intention d’encourager la nouvelle administration américaine à faire en sorte que le changement de ses politiques ne conduise pas à « un approfondissement de l’influence iranienne au Yémen » et qu’il ne compromette pas la coopération régionale entre ‘Israël’, les États-Unis et l’Arabie saoudite sur d’autres questions.

Des responsables israéliens ont déclaré pour Wallah qu’ils avaient l’intention de souligner devant l’administration Biden qu’au cours des dernières années, de grands changements étaient survenus dans la région, au sein de laquelle une alliance s’est formée à la suite du développement des relations entre « Israël » et les pays arabes.

L’entité sioniste espère ainsi que l’administration Biden accordera la priorité à ce renforcement, à l’insu de ses préoccupations liées à la guerre au Yémen et aux violations des droits de l’homme en Arabie Saoudite et en Egypte.

Des responsables ont déclaré qu’au cours des dernières semaines, « Israël » a encouragé l’Egypte et l’Arabie saoudite à prendre des « mesures positives » sur la question des droits de l’homme dans le but d’améliorer l’atmosphère et de préparer le terrain pour un dialogue avec l’administration Biden.

Ils ont indiqué qu’ils comptaient souligner devant l’administration Biden qu’une « crise dans les relations entre l’Arabie saoudite, l’Egypte et les Emirats Arabes Unis pourrait conduire à leur expulsion des Etats-Unis et les pousser dans les bras de la Russie et de la Chine ».

Source: Médias