L’armée des Etats-Unis s’est engagée à mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’inclusivité parmi ses soldats en revoyant ses normes en matière d’apparence physique pour mieux refléter la diversité ethnique et la féminisation dans ses rangs, annonce son site militaire.

Le mercredi 27 janvier, le site de l’armée des Etats-Unis fait savoir que les annonces faites le 26 janvier 2021, entreront en vigueur le 25 février 2021 et soutiennent directement les efforts de diversité et d’inclusion de l’armée.

On apprend que l’institution militaire a révisé le règlement 670-1 de l’armée « Port et apparence des uniformes et insignes de l’armée».

On y trouve l’autorisation pour les femmes soldats qui allaitent ou qui pompent [le lait] de porter un maillot de corps en option, l’absence de longueur de cheveux minimum pour les femmes soldats, l’autorisation des boucles d’oreilles mais qui restent interdites sur les théâtres d’intervention, les cheveux tressés ou en queue de cheval pour permettre des coiffures féminines adaptées à toutes les natures de cheveux sans oublier le vernis à ongles transparent pour les hommes soldats.

Les révisions suppriment également le langage potentiellement offensant utilisé pour décrire plusieurs coiffures et les remplace par une terminologie appropriée pour les normes de toilettage et d’apparence non autorisées.

L’armée est une organisation apprenante et continuera de recueillir les commentaires de soldats individuels, explique le site militaire américain en insistant que ces nouvelles normes reflètent «l’engagement de l’armée» dans un environnement qui «favorise et facilite la diversité, l’équité et l’inclusion» car «les politiques inclusives favorisent la capacité de recruter et de retenir les meilleurs talents».

Source: Observateur continental