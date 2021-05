Suite aux tirs de missiles de la résistance palestinienne, les médias israéliens ont rapporté que le ministre israélien de l’Énergie, Yuval Steinitz a ordonné la fermeture du champ de gaz de Tamar.

« Conformément aux instructions reçues du ministère de l’Énergie, nous avons mis à l’arrêt et dépressurisé la plateforme Tamar », a déclaré une porte-parole de Chevron à S&P Global.

Et d’ajouter : »La priorité absolue de Chevron est la sécurité de notre personnel, de nos installations et de l’environnement des communautés dans lesquelles nous opérons. »

La porte-parole a précisé : « Chevron suit de près la situation et se concentre sur la fourniture sûre et fiable de gaz au profit du marché intérieur israélien et de nos clients régionaux. »

Le bureau de Yuval Steinitz a également déclaré que « diverses mesures ont été prises pour assurer la poursuite de l’approvisionnement en gaz des centrales électriques des usines industrielles dans tout le pays et qu’il ne devrait pas y avoir de perturbation de l’approvisionnement en électricité en Israël. »

Ces déclarations interviennent alors que les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont déclaré mercredi avoir pris pour cible une « plateforme gazière sioniste » au large de Gaza.

Le Hamas a annoncé qu’il visait Tamar après qu’un grand réservoir à Ashkelon, appartenant à l’oléoduc Eilat-Ashkelon, a été touché par une roquette ; il est en feu depuis lors, les pompiers s’efforçant d’éteindre l’incendie.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu’il n’y avait aucun risque de rejet de produits chimiques dangereux dans l’air, mais les responsables de la santé ont demandé aux habitants de la zone de rester à l’intérieur et de fermer leurs fenêtres.

Source: AlManar + Agences