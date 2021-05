Le député israélien Zvi Howitzer, du parti New Hope a affirmé sur la chaine israélienne Canal 13 , que « le Hamas a réalisé un exploit militaire stratégique en quelques jours » soulignant que « la dissuasion israélienne tant et tant valorisée durant deux ans a été réduite aux cendres aux yeux du public israélien ».

M.Howitzer a ajouté, faisant référence au Hamas , qu' »au lieu de contrôler l’institution palestinienne par des élections, il l’a contrôlée dans une seule bataille et en quelques jours », estimant que » cette organisation représente également la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est et aussi les Palestiniens de l’intérieur occupé ».

Il a souligné: « Ce qui se passe actuellement dans ces séries de combats, c’est que nous permettons au Hamas, entre les séquences de lancement de missiles, d’établir et de renforcer sa force. Nous construisons un Hezbollah dans le sud. En fin de compte, la situation risque d’exploser à nos visages , alors nous paierons des prix exhorbitants. »

Le membre de la Knesset a souligné que l’entité sioniste « croit en une vision déformée de la réalité selon laquelle les colons peuvent vivre éternellement avec des combats ».

« Comme je l’ai mentionné plus tôt, un pays occidental en bonne santé ne peut pas coexister avec des émeutes. Ici aussi, aucun pays occidental en bonne santé ne peut survivre et élever ses enfants sous la menace permanente de missiles », a-t-il noté.

Et d’ajouter : »Israël est la seule region au monde où les missiles représentent une menace permanente. En 2009, notre vision était erronée . Aujourd’hui, nous sommes en 2021. Il est temps de réajuster notre vision en une vision opérationnelle » notant qu' »il n’y a pas de discussion stratégique au sein de l’entité d’occupation ».

L’ancien conseiller à la sécurité nationale, Yaakov Amidror a déclaré dans une interview à Canal 13: « L’armée israélienne ne peut pas intercepter les roquettes tirées depuis Gaza. Il semble que cela dépasse ses capacités. »

Il a ajouté: « Il n’y a aucun moyen d’occuper Gaza sans une incursion terrestre de Gaza, et il n’y a aucun moyen d’éliminer le Hamas sans occuper Gaza. Donc, tant que nous sommes en dehors de Gaza, nous devons nous demander: comment coexister avec le Hamas? Et ne pas se demander: comment l’éliminer? Il n’y a aucun moyen de le faire. C’est pourquoi l’armée israélienne s’est fixée des objectifs très précis, selon ses termes: je ne vais pas détruire le Hamas, car je ne peux pas le détruire. Je veux le déterrer de cette faible opération en lui faisant perdre une grande partie de ses capacités ».

Il a déclaré: « L’armée israélienne a atteint 3 objectifs importants … Mais la seule chose que nous n’avons pas pu atteindre est la capacité de faire cesser les tirs de roquettes. Cette question est toujours suspendue, et dépasse notre capacité de riposte à ce stade. »

Source: Traduit d'AlMayadeen