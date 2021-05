Les médias et les experts israéliens continuent de scruter les raisons de la défaite cuisante subie par leur armée dans la dernière guerre contre les factions de la résistance palestinienne à Gaza.

La mauvaise performance des forces d’occupation israéliennes dans l’offensive baptisée Gardien du mur est mise en avant et surtout « leur manque d’informations sur les lieux de lancement des missiles » de la résistance palestinienne, selon chaine de télévision israélienne Canal12.

Ce qui est perçu comme un échec flagrant de l’institution sécuritaire et des renseignements israéliens, selon le chroniqueur militaire israélien Yossi Yahushua, pour le Yediot Ahronot.

Un constat amer qui fait l’unanimité chez les observateurs israéliens: le Hamas s’est perfectionné d’une façon dramatique.

Pendant les 11 jours de cette bataille, et malgré la supériorité militaire israélienne notamment aérienne, les tirs de missiles et de roquettes des factions de la résistance n’ont pas connu de répit. Quelque 4.400 missiles et roquettes ont été tirés par les factions palestiniennes, selon les estimations israéliennes.

Ces factions avaient lancé leur opération baptisée Épée d’al-Qods en soutien aux Jérusalémites qui subissaient une répression énorme dans la ville sainte d’al-Qods, empêchés de se rendre à la mosquée al-Aqsa et menacés d’expulsion de leur quartier Cheikh Jarrah, situé aux confins de l’esplanade des Mosquées.

Autre signe de cet échec des renseignements, selon Canal 12: l’armée israélienne a échoué dans ses tentatives de liquider les dirigeants du Hamas.

4 chefs militaires du Hamas et du Jihad islamique ont été tués. Mais 7 dirigeants du Hamas ont échappé aux tentatives de liquidation israéliennes, avaient rapporté les médias israéliens. ‘Israël’ cherchait surtout à assassiner le chef des Brigades al-Qassam Mohamad Deif.

En outre, Canal12 déplore que « le Hamas soit devenu un acteur essentiel ».

Le perfectionnement des capacités de ce mouvement qui s’est notoirement illustré dans cette bataille fait l’objet de discussions dans les médias israéliens.

« Depuis l’opération Bordure protectrice en 2014 et jusqu’à cette opération, le Hamas s’est perfectionné d’une façon dramatique de point de vue de ses capacités. Il a perfectionné l’ampleur de ses tirs quantitativement et ses tirs sont devenus plus précis », a commenté pour sa part pour le Yediot Ahronot le chroniqueur militaire israélien Yossi Yahushua.

Selon lui, « les éléments de la victoire sur le Hamas n’ont pas été réalisés ».

Stigmatisant l’échec des renseignements dans la bataille, il reproche à l’institution sécuritaire de « ne pas avoir su diagnostiquer les intentions, ni maintenant ni en 2014, explique-t-il.

Le spectre d’une entrée en jeu du Hezbollah dans une prochaine guerre inquiète aussi Yahushua.

« Le Hamas et le Jihad islamique ont sorti 14.000 missiles, mais le Hezbollah en possède 150 mille, qui sont plus précis, de portée plus longue et plus lourds », a-t-il prévenu, faisant remarquer que 30% du front interne était sans fortification.

