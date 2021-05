Une source officielle au sein de la Force Qods des Gardiens de la Révolution iranienne a qualifié la bataille de l’Epée d’Al-Qods « de grand succès et de victoire historique palestinienne ».

Cette source a assuré à la télévision Al-Mayadeen « qu’il n’y avait pas de salle d’opérations conjointes à Beyrouth », soulignant que « celui qui dirigeait la bataille, avec compétence et mérite, était la résistance palestinienne ».

Et d’ajouter: « L’Iran était et restera au service de la Palestine en tant que cause, peuple et résistance ».

La bataille de l’Epée d’Al-Qods entre Gaza et l’occupation israélienne a duré 11 jours.

Au cours de cette bataille, la résistance palestinienne a tiré plus de 3000 roquettes contre les colonies et différentes villes occupées dont Tel Aviv.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen