Plusieurs articles sont parus dans la presse israélienne ce dimanche 11 juillet, craignant les effets de la crise politique et du vide gouvernemental au Liban.

Selon l’un de ces articles, cette situation accordera au Hezbollah un rôle plus important à l’intérieur du pays, et pourrait par conséquence conduire à l’entrée de la Russie et La Chine dans ce pays, privant ‘Israël’ de plus de contrôle sur ce qui s’y passe.

Dans un article traitant de « l’impact de la crise libanaise sur ‘Israël’, le site hébreu MEDA a écrit un article

« Le processus d’effondrement libanais fait reculer le Liban 100 ans, et n’est pas seulement un effondrement économique. Si nous en revenons aux racines de la crise, tout mauvais traitement pourrait entraîner d’énormes dangers pour ‘Israël’ ».

Le site Web a ajouté : « au moment où la nouvelle administration américaine retire la main de presque tous les problèmes qui ne sont pas directement liés à la relance de l’économie des États-Unis et à la lutte contre la pandémie de Corona, il semble que quelqu’un dirigera le processus de restauration de la stabilité de cet Etat désormais dispersé comme mentionné ci-dessus. Il n’y a pas de place au Moyen-Orient au vide pendant longtemps. Ainsi, la Chine et la Russie sont entrées sur le terrain de jeu libanais et ont offert au Liban de grands investissements tels que la reconstruction du port maritime, la création de raffineries de pétrole et la construction d’infrastructures électriques ».

Et de poursuivre : « une situation pareille privera Israël de plus de contrôle sur ce qui se passe au Liban, car la situation est déjà compliquée avant que la Russie et la Chine n’interviennent, surtout dans le contexte de la faiblesse du gouvernement israélien qui reçoit ses instructions de l’administration américaine ».

Le site israélien a conclu avec la recommandation suivante : « Pour cette raison, Israël doit formuler une stratégie d’action rapidement et la mettre en œuvre rapidement, fermement et prudemment ».

Source: Médias