Le journal israélien Yediot Aharonot a évoqué l’avertissement du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, affirmant que la Résistance libanaise est capable de réagir fermement à toute action israélienne.

Pour le Yedioth Aharonot, le discours du numéro un du Hezbollah prononcé le 7 août montre que toute frappe aérienne israélienne recevrait une réponse appropriée.

La résistance n’a pas tardé à riposter aux bombardements israéliens visant des terres vagues dans le sud du Liban le 4 et le 5 août.

« Nous avons choisi les terrains ouverts dans les fermes occupées de Chebaa pour envoyer un message. Nous pourrons faire un pas de plus en cas de nouvelles agressions. Les options du Hezbollah incluront des ripostes contre des territoires dans le nord de la Palestine occupée », a averti Sayed Nasrallah en faisant allusion à la Galilée ou au plateau du Golan syrien occupé.

« Nous avons toujours dit que nous ne cherchons pas la guerre et nous ne voulons pas la guerre ; mais nous sommes prêts à toute éventualité », a-t-il souligné alors que Tel-Aviv estime que le Hezbollah possède plus de 130 000 roquettes et missiles qui peuvent bombarder n’importe quel lieu en Israël.

Cette riposte du Hezbollah dont la perspective fait diablement peur à Israël a d’ailleurs poussé ce dernier à mettre pression sur le front médiatique.

Le secrétaire général du Hezbollah est revenu sur cette bataille médiatique dans un discours le 11 août en ces termes :

« Notre confrontation médiatique (en cas de défense et d’attaque) est basée sur des règles, il faut clarifier la position au peuple. Pour ce faire, nous avons une logique, des arguments et un raisonnement à présenter au peuple afin qu’il ait la capacité d’analyser et de prendre position. Les gens ne doivent pas nous suivre inconsciemment pour que la voie soit préservée, et donc il faut s’appuyer sur la vérité et l’honnêteté pour relayer les faits, nous ne calomnions personne et n’accusons personne sans preuves. Nous ne sommes ni des calomniateurs ni des insulteurs. »

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, au Liban, nous menons une bataille très délicate et longue, et donc l’environnement de la résistance et son public doivent être conscients, perspicaces et jouir d’un certain niveau de responsabilité, car la question des sujets publics n’est pas entre les mains du commandement de la Résistance, mais elle est ouverte à tous, surtout que beaucoup abordent ce genre de questions sur les réseaux sociaux. Nous ne prétendons pas pouvoir contrôler les réseaux sociaux, on ne peut faire assumer cette responsabilité au commandement politique, car les positions que le public adopte, sont des positions prises dans les médias. Souvent, cela nous dépasse et donc il revient à chacun d’assumer cette responsabilité, d’être clairvoyant et de ne pas se laisser entraîner par les émotions et écrire n’importe quoi, car cela se reflétera négativement sur l’environnement et la réalité. J’appelle notre public à patienter et à attendre la position du commandement du Hezbollah et de nos dignitaires. Car il est de l’intérêt de tous de garder le silence et de ne pas réagir. »

Source: Avec PressTV